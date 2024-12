A Paliano torna il Concorso Fotografico Così Come Sei: un viaggio tra diversità, arte e inclusione

Il Concorso Fotografico Così Come Sei, dedicato al tema della diversità, torna a emozionare e coinvolgere. Organizzato dalle strutture socio-riabilitative Casa Johnny e Casa Mary in collaborazione con l’associazione L’ONDA A.P.S. e il patrocinio di Regione Lazio, ASL di Frosinone e Comune di Paliano, il concorso rappresenta un appuntamento annuale unico, volto a promuovere l’inclusione sociale e a celebrare l’unicità attraverso l’arte della fotografia.

Mostra fotografica aperta al pubblico

Fino all’8 gennaio 2025, le fotografie partecipanti saranno esposte in Piazza XVII Martiri a Paliano. La mostra all’aperto non è solo un’esposizione di scatti, ma un’esperienza artistica completa: le immagini sono inserite in installazioni creative progettate e realizzate dagli utenti delle strutture riabilitative. La visita alla mostra è gratuita e aperta a tutti: un percorso visivo ed emozionale che pone al centro il tema della diversità.

Anche quest’anno infatti il tema è Diverso da chi?, volto a valorizzare la bellezza dell’unicità al di là di canoni e pregiudizi. Sono 73 le fotografie iscritte da strutture e centri che si occupano di riabilitazione psichiatrica e salute mentale e autori appassionati di fotografia. Ogni scatto riflette una storia, un’emozione o una prospettiva unica, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’inclusione.

Giornata conclusiva con premiazione e momenti di incontro

Il momento clou del concorso si terrà mercoledì 8 gennaio 2025 a partire dalle ore 10.30 con l’evento di premiazione, presso l’Ex Cinema Esperia, sempre in Piazza XVII Martiri. Il programma prevede: condivisione dei progetti e confronto tra le strutture partecipanti per presentare iniziative e idee, premiazione ufficiale con proclamazione dei vincitori.

Un progetto per valorizzare la creatività e l’unicità

Il Concorso Fotografico Così Come Sei è parte integrante di un progetto più ampio delle strutture Casa Johnny e Casa Mary, che da anni promuovono l’inclusione e l’espressione creativa attraverso iniziative come il Festival Corto… Ma Non Troppo!, la Azztherapy Band, e la Biblioteca L’Angolo di Marianna.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’organizzazione https://www.festivalcortomanontroppo.it/concorso-fotografico-cosi-come-sei-mostra-e-premiazione/