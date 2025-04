A Palazzo Caetani ultimi giorni per visitare la mostra di Umberto Agosti

Ultimi giorni per visitare la mostra di opere dell’artista Umberto Agosti ospitata nelle stanze del piano nobile di Palazzo Caetani e che chiuderà domani, 30 aprile.

Circa 180 opere di varie tecniche e dimensioni, nel corso di queste settimane hanno richiamato numerosi estimatori del lavoro dell’artista nato a Cisterna, città dove ha vissuto fino all’età di venti anni. Un talento emerso sin dalla giovane età e che si è evoluto anche nella scultura, grafica e musica. Da autodidatta ha prodotto un considerevole numero di opere di genere diverso dedicandosi, oltre che alla pittura su tela e cartoncino e alla realizzazione di schizzi e bozzetti, anche alla lavorazione del legno. La sua versatilità lo ha inoltre condotto ad occuparsi anche del restauro anche di opere originali di importanti artisti.

Le tante sfumature, gli accostamenti e contrasti di colore sono al centro delle rappresentazioni grafiche di Agosti che predilige la raffigurazione di personaggi e animali, ricercandone espressioni e forme, piuttosto che di paesaggi, e mostra anche un legame particolare con la religione a cui dedica un considerevole numero di opere, alcune delle quali sono custodite in vari luoghi di culto tra cui l’abbazia di Casamari. Un appuntamento imperdibile per conoscere un artista versatile ed ammirare opere di indubbia bellezza.

Correlati