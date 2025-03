A Palazzo Caetani la mostra dell’artista Umberto Agosti oltre 100 opere del prolifico artista nativo di Cisterna

È stata inaugurata domenica mattina a Palazzo Caetani, alla presenza del sindaco Valentino Mantini e dell’assessore alla cultura Maria Innamorato, la mostra personale di pittura dell’artista Umberto Agosti.

Nato a Cisterna nel 1931, dove ha vissuto fino all’età di vent’anni, compresi gli eventi bellici e il rifugio nelle grotte, Agosti ha seguito gli studi classici mostrando sin da giovane una particolare propensione e sensibilità non solo per l’arte ma anche per la musica. Da autodidatta ha prodotto un considerevole numero di opere di genere diverso dedicandosi alla lavorazione del legno, alla pittura su tela e cartoncino, alla realizzazione di schizzi e bozzetti. Partendo dal restauro anche di opere originali di importanti artisti, si è poi dedicato alla personale produzione pittorica.

Le tante sfumature, gli accostamenti e contrasti di colore sono al centro delle rappresentazioni grafiche di Agosti che predilige la raffigurazione di personaggi, ricercandone espressioni e forme, piuttosto che di paesaggi, e mostra anche un legame particolare con la religione a cui dedica un considerevole numero di opere, alcune delle quali sono custodite in vari luoghi di culto tra cui l’abbazia di Casamari. Il suo vasto patrimonio artistico comprende raffinate miniature, restauri, affreschi e dipinti, di varie tecniche, un centinaio dei quali è possibile straordinariamente ammirare nel piano nobile di Palazzo Caetani.

La mostra resterà aperta fino al 30 aprile con ingresso libero e gratuito il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Si possono anche prenotare le visite – per gruppi di almeno 10 persone – telefonando al 349.4644995.