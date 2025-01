A Night with Nirvana, Will Hunt fa tappa a Frosinone

Uno dei migliori batteristi a livello mondiale, Will Hunt, torna in Italia portando in giro per locali e teatri della Penisola un tributo ai Nirvana. Dopo il tour della scorsa primavera infatti, il batterista degli Evanescence, di Vasco Rossi e degli Heroes and Monsters, insieme a Clayton Sturgeon e Steve Armeli le nuove tappe del progetto “A Night with Nirvana” vedono protagonista anche Frosinone il prossimo 29 gennaio. Il progetto ideato e dallo stesso Will Hunt, nato e cresciuto a Seattle, è un omaggio di gratitudine Kurt Cobain e alla band che ha dato vita al grunge proprio a Seattle. Frequentando personaggi e luoghi dove i Nirvana avevano scritto la loro storia tra la fine degli anni ‘80 e inizio degli anni ‘90, Will Hunt è stato permeato da quell’energia musicale e da quel sentimento misto di note, parole e profumo di “teen spirit” che accomunarono l’intera generazione che fu testimone della rivoluzione in musica che è stato il grunge. I Nirvana e la loro musica rappresentarono il manifesto del grunge attraverso una produzione che ha consegnato alla storia vere e proprie pietre miliari del rock. “A Night with Nirvana” è proprio questo, un viaggio attraverso quelle pietre miliari incastonate in album che sono ormai leggenda e che vengono ripercorsi in un mix di adrenalina ed emozioni a cominciare da Bleach fino ad arrivare ad In Utero, passando per il monumentale Nevermind. Ad ospitare la tappa del Winter Tour di Will Hunt, Clayton Sturgeon e Steve Armeli sarà il palco del Teatro Vittoria. Per questo secondo concerto i biglietti per accaparrarsi i pochi posti disponibili sono già acquistabili online su www.diyticket.it

