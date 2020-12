La Giunta Comunale ha approvato la Delibera con cui viene incoraggiato e sostenuto l’acquisto presso gli esercizi commerciali cittadini, nella iniziativa denominata “A NATALE SCEGLI ISOLA”.

Si tratta di un intervento concreto a sostegno della economia cittadina, e in particolare del settore commercio, messo a dura prova dalla emergenza Covid in atto.

​ “Poniamo in essere un intervento concreto per incentivare le attività commerciali del territorio cittadino. Ogni acquisto per almeno 20 € effettuato presso un esercizio commerciale di Isola del Liri, darà diritto per il consumatore ad ottenere un voucher digitale di 10 € per ulteriori acquisti a carattere completamente gratuito effettuato in un esercizio commerciale diverso da quello da cui lo ha ricevuto”, ha precisato il Consigliere con delega al Commercio Gianluca Venditti.

“Abbiamo sempre posto in essere ogni iniziativa utile ad assistere le attività commerciali e​ del nostro territorio in questo momento di eccezionale difficoltà dovuta alla emergenza sanitaria in atto” -ha evidenziato il Sindaco Massimiliano Quadrini- “ed anche la Delibera approvata oggi si inserisce in una lunga serie di interventi finalizzati ad attenuare le difficoltà che sempre più si vanno manifestando. Ringraziamo tutti gli operatori commerciali che vorranno aderire, ed invitiamo tutti i cittadini a prendere parte alla iniziativa “A NATALE SCEGLI ISOLA”, convinti che proprio in questo periodo festivo potrà significare un sostegno concreto alla economia cittadina”.

