A Natale scegli Isola del Liri

L’iniziativa denominata “A Natale scegli Isola” prevede l’emissione di vouchers da parte del Comune di Isola del Liri ed attribuzione degli stessi ai titolari/esercenti degli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa.

Lo scopo è quello di incentivare gli acquisti di beni presso i segnalati esercizi nel periodo natalizio, raggiungendo in tal modo il duplice obiettivo di offrire ai cittadini la possibilità, a fronte di acquisti effettuati, di avere a disposizione vouchers per ulteriori acquisti a carattere completamente gratuito e, per gli esercizi aderenti all’iniziativa, di incentivare il loro circuito commerciale in modo potenzialmente rilevante, nell’intento di affrontare la attuale situazione di crisi dei medesimi e le profonde negative ripercussioni per l’intero tessuto sociale della città, tutelando in tal senso l’offerta di beni e servizi.

“La delibera n. 148/22 approvata ieri dalla Giunta Municipale ripropone una iniziativa che punta a supportare gli acquisti presso gli esercizi commerciali di Isola del Liri, secondo le modalità indicate in delibera, nel periodo natalizio” ha commentato il Consigliere Delegato al Commercio Gianluca Venditti.

“Siamo vicini ai nostri commercianti con iniziative che puntano a rilanciare il commercio di prossimità, attraverso anche uno sforzo finanziario finalizzato a supportare in maniera concreta i consumatori e i fornitori dei beni e servizi ricompresi nell’iniziativa, in un momento particolarmente delicato per il settore commercio”, ha sottolineato il Sindaco Massimiliano Quadrini.

COMUNICATO STAMPA