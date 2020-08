A Martina Sperduti il premio le ali d’argento per l’impegno Costante in materia di pari opportunità

Sabato 29 agosto, nel corso della IX edizione dell’evento ‘La notte degli angeli’, la dottoressa Martina Sperduti, Gia presidente dal 2013 al 2016 del centro antiviolenza Sos donna e tuttora è attiva sul fronte delle politiche di genere

sarà premiata dall’associazione ‘Smile Amici di Ilaria’ di Fontana Liri, in collaborazione con l’Amministrazione fontanese, con il riconoscimento ‘Le ali d’ argento’.

Ogni anno la meritoria associazione presieduta da Agostino Sera premia le personalità che si sono distinte per il loro impegno in diversi ambiti professionali e per la loro particolare attenzione verso i più deboli. A Martina viene riconosciuto il grande lavoro fatto negli anni nel contrasto alla violenza sulle donne, per le iniziative di sensibilizzazione sulle pari opportunità e per la difesa e la tutela della disabilità.

Sono felice e onorata – ha dichiarato Sperduti – Non c’è nulla di più bello quando vogliono premiarti per il lavoro che quotidianamente svolgi sul territorio provinciale e regionale in materia di pari opportunità. È stata una sorpresa che non mi aspettavo e che mi ha particolarmente emozionata”.

I diritti rappresentano conquiste dietro cui donne e uomini si sono battuti per anni. Purtroppo bisogna ancora lottare molto per tutelare e garantire quei diritti, soprattutto per le donne e le persone con disabilità. – Conclude Martina Sperduti .

