A Gaeta un incontro dedicato alla divulgazione scientifica, alla tutela del Mediterraneo e alla ricerca sulle microplastiche

Promuovere una nuova cultura del mare attraverso immagini, conoscenza scientifica e confronto con esperti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Conoscere il mare con gli occhi, con i libri e con la scienza”, in programma giovedì 23 luglio 2026 alle ore 19.30 presso lo Yacht Club Gaeta E.V.S. L’evento riunisce istituzioni, mondo della ricerca, associazioni e realtà impegnate nella tutela dell’ambiente marino per offrire al pubblico un’occasione di approfondimento sui temi della biodiversità, della conservazione del Mediterraneo e dell’inquinamento da microplastiche. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Internazionale Progetti Ulisse ODV e di ASviS, con il coinvolgimento della Provincia di Latina, del progetto MICROMAR, dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, dello Yacht Club Gaeta E.V.S., della Lega Navale Italiana Sezione di Sperlonga.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di: Luca Simeone, Yacht Club Gaeta E.V.S; Federico Carnevale, Presidente della Provincia di Latina; CF Felice Monetti, Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta; Massimo Giovanchelli, Presidente del Parco Riviera di Ulisse; Gennaro Di Lorenzo, Presidente Lega Navale Italiana – Sezione di Sperlonga. Il programma prevede due momenti di approfondimento. Il biologo marino Adriano Madonna accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del mare attraverso immagini e racconti, presentando Mediterraneo e altri mari, biologia e non solo, offrendo uno sguardo coinvolgente sul patrimonio naturale e sulla biodiversità marina a seguire l’architetto Luigi Valerio con La Cambusa del Marinaio su ricette e altro a bordo delle unità da diporto. Ad accompagnare la serata, il professor Carlo Donadio, docente di Geografia Fisica e Geomorfologia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, illustrerà il progetto MICROMAR, realizzato in collaborazione con la Provincia di Latina. La ricerca analizza la presenza e la distribuzione delle microplastiche nel Mediterraneo, con particolare attenzione alle coste pontine, utilizzando anche le moderne tecnologie del progetto Neptun Ball per comprendere i movimenti e l’accumulo delle particelle plastiche nell’ambiente marino. L’incontro sarà moderato dall’architetto Luigi Valerio, Presidente dell’Associazione Internazionale Progetti Ulisse ODV. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di dialogo tra ricerca scientifica, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela del mare e di promuovere una maggiore consapevolezza delle sfide ambientali che interessano il Mediterraneo.