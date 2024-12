A fuoco una rimessa agricola di 200 mq, i Vigili del Fuoco salvano numerosi capi di bestiame (FOTO)

Frosinone – La seconda partenza 2A dei vigili del fuoco del Comando di Frosinone è intervenuta alle 15:30 di oggi a Frosinone in via Melocce per l’incendio di una rimessa agricola di circa 200 mq.

Per le operazioni di spegnimento è stato necessario anche l’intervento di 2 squadre di supporto con ABP (Auto Botte Pompa) provenienti da Frosinone e Cassino. In totale stanno ancora lavorando 9 unità VVF e 3 mezzi, 1 APS (Auto Pompa Serbatoio) e 2 ABP. Sono stati salvati dalle fiamme numerosi capi di bestiame e il nostro intervento ha evitato che le fiamme si propagassero in altre rimesse agricole adiacenti. Parte della rimessa agricola interessata è andata distrutta. È stata messa in sicurezza tutta la zona compreso un mezzo agricolo presente nelle vicinanze della rimessa agricola andata in fiamme. Sul posto presenti la Polizia di Stato e un veterinario della ASL di Frosinone. L’intervento è terminato pochi minuti fa.