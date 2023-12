A Fumone il Capodanno in piazza: musica e divertimento al centro storico

Al centro storico di Fumone si replica dopo il successo della scorsa edizione. Sarà di nuovo capodanno in piazza, con la musica anni 80 e 90 ad animare la serata di chi vorrà festeggiare il capodanno nel meraviglioso borgo. Discoteca, animazione e divertimento per il nuovo evento, pensato soprattutto per i più giovani, dell’amministrazione Campoli. Prosecco e panettone saranno offerti dalla Pro Loco di Fumone.

“Replichiamo un evento – ha detto il sindaco Campoli – che ha segnato un bellissimo successo lo scorso anno. Socialità e sano divertimento sono gli ingredienti che hanno orientato la scelta della nostra amministrazione. Sono sicuro che festeggeremo in tanti anche l’arrivo del 2024”.

COMUNICATO STAMPA