A Frosinone, tre incontri letterari per Il tempo della psicologia

Dipendenza affettiva, bullismo e cyberbullismo, coming out sono i temi al centro della manifestazione dal titolo “Il tempo della psicologia”, patrocinata dal Comune di Frosinone in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi, che vedrà protagonisti, insieme agli Assessorati alle politiche Giovanili e alla Cultura, i rappresentanti del Consiglio dei Giovani. L’iniziativa, che prevede tre incontri con altrettanti autori molto amati dai giovani presso la Casa della Cultura, è stata illustrata oggi presso la biblioteca comunale “Turriziani” alla presenza degli assessori Alessandra Sardellitti e Danilo Magliocchetti; del presidente del Consiglio dei Giovani, Lorenzo Federico, con Kleana Thomaj; del direttore della Biblioteca comunale, Angelo D’Agostini; del dirigente comunale Andrea Manchi; del Presidente del collettivo Ugualmente, Stefano Bonvissuto; del rappresentante della libreria Ubik Gianlorenzo Federico. Presente anche il consigliere comunale Rossella Testa.



“Il Consiglio dei Giovani è uno strumento fondamentale per avvicinare i ragazzi alle tematiche della politica e dell’amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’amministrazione comunale, d’altra parte, grazie agli spunti e alle proposte dei ragazzi, ha la possibilità di promuovere iniziative culturali e sociali in grado di aumentare la consapevolezza e la diffusione delle tematiche che più sono a cuore dei nostri giovani coinvolgendo, così, l’intera città”.

“La realtà di oggi, sempre più contrassegnata dalla velocità con cui si consumano esperienze e notizie, specie attraverso la lente virtuale, può essere affrontata e interpretata meglio grazie agli strumenti che ci offre la psicologia – ha dichiarato l’assessore Sardellitti, portando anche il saluto dell’assessore alla cultura Simona Geralico – Il tempo della psicologia, il ciclo di incontri che presentiamo oggi, è una manifestazione interamente pensata e voluta dai ragazzi del Consiglio dei Giovani, davvero appassionati ed entusiasti, ai quali spetterà anche il compito di aprire, con l’intervento di un proprio rappresentante, ogni incontro”.

“Tra l’amministrazione comunale e il Consiglio dei Giovani esiste, come è giusto che sia, una proficua sinergia, grazie alla quale è nata anche questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Magliocchetti – I temi trattati sono di stretta attualità: i dati raccolti dal Sistema Informativo Regionale per le Dipendenze (SIRD), infatti, dipingono uno scenario preoccupante su questo tema in relazione ai casi in carico presso la Asl di Frosinone. Si tratta, dunque, di problematiche su cui è necessario intervenire con ogni mezzo a disposizione. Il centro storico si conferma non solo il luogo della convivialità e del divertimento ma anche della cultura e del confronto”.

Il primo appuntamento con “Il tempo della psicologia” si terrà martedì 18 ottobre alle 18 con Luisa Mattia. L’autrice di “Cosa saremo poi” e “Non perdermi non perderti” parlerà di bullismo e cyber bullismo. Mercoledì 26 ottobre, sempre alle 18, Luca Trapanese, con “Le avventure del Sottosotto”, affronterà il coming out. Infine, lunedì 31 ottobre sarà la volta di Ameya Gabriella Canovi che, con “Di troppo amore”, toccherà il tema della dipendenza affettiva.

COMUNICATO STAMPA