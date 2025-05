A FROSINONE NEI CINQUE UFFICI POSTALI CON SPORTELLO FILATELICO DISPONIBILI LE DUE CARTOLINE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa della Mamma con due cartoline filateliche colorate. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

Le due cartoline, una in formato standard e l’altra realizzata come un autentico “puzzle” dal titolo “Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte”, consente di scrivere un testo, dividere la cartolina in singole tessere e spedire il tutto in una busta già affrancata. La destinataria dovrà ricomporre il puzzle e scoprire così il messaggio di auguri.

Le due cartoline, saranno disponibili fino al 12 maggio, oltre che online sul sito poste.it, nei seguenti uffici postali con sportello filatelico della provincia di Frosinone Centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino.

Inoltre, negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona) sarà possibile utilizzare per la timbratura l’annullo speciale dedicato alla ricorrenza.

Per qualsiasi curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

