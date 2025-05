A Frosinone l’imperdibile concerto di Indaco con Enzo Gragnaniello e Ricky Portera

Frosinone si prepara a ospitare un evento imperdibile. Venerdì 6 giugno alle 21, in piazza Turriziani, si terrà il concerto degli Indaco con due ospiti specialissimi: Enzo Gragnaniello e Ricky Portera. La manifestazione è organizzata dall’Orchestra da Camera di Frosinone con il patrocinio del comune di Frosinone (assessorato al centro storico di Rossella Testa).

Indaco è da 30 anni un progetto che riunisce musicisti di ogni provenienza, fa sposare generi musicali, fonde stili in un unico dialetto, accoglie musica da tutto il mondo traducendola in una sola semplice lingua.

Gragnaniello è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Per Mia Martini ha scritto le straordinarie “Stringi di più” e “Donna”. Nel 1991 rilancia la canzone napoletana moderna con il brano “Cu’mmè” che interpreta con la stessa Mia Martini e Roberto Murolo. Ha composto musica anche per Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Adriano Celentano. È dello scorso album l’album “L’Ammore è na Rivoluzione”.

Ricky Portera è uno dei più celebri chitarristi italiani: numerose le sue collaborazioni con mostri sacri del panorama nazionale come Lucio Dalla e gli Stadio, di cui è stato uno dei fondatori.

“Siamo orgogliosi di ospitare artisti di tale spessore nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Eventi come questo sono un’occasione preziosa per valorizzare il centro storico, offrendo ai cittadini momenti di socializzazione e condivisione che rafforzano il senso di comunità”.

“Il concerto, organizzato dall’Orchestra da Camera di Frosinone, ormai punto di riferimento nazionale per eventi di qualità, sia in veste di protagonista che di soggetto organizzatore – ha dichiarato l’assessore Testa – rientra all’interno di una programmazione pensata per continuare a rendere il centro storico un luogo vivo e pulsante, capace di attrarre visitatori con le emozioni offerte dalla grande musica”.