A Frosinone le selezioni per Miss Sorriso Lazio

La prestigiosa passerella di Miss Italia, celebre concorso nazionale, arriva a Frosinone per una serata indimenticabile. Domenica 4 agosto, alle 21.30, in piazzale Vittorio Veneto, si terrà la selezione valida per la fascia di Miss Sorriso Lazio. L’evento è organizzato da Delta events in collaborazione con il Comune di Frosinone, assessorato al centro storico di Rossella Testa e a cultura e turismo di Simona Geralico. Sarà presente, in veste di madrina, Veronica Iovini, detentrice della fascia di Miss Sorriso Lazio dello scorso anno.“Miss Sorriso Lazio rappresenta una straordinaria opportunità per celebrare la bellezza, l’eleganza e il talento delle partecipanti – hanno dichiarato gli assessori Testa e Geralico – in una location, come quella di Frosinone alta, suggestiva e ricca di fascino. Un evento di tale portata attirerà senz’altro visitatori e appassionati da tutta la regione, contribuendo a promuovere il nostro comune. Durante la serata, avremo il piacere di assistere a sfilate, esibizioni e momenti di intrattenimento che coinvolgeranno il pubblico e renderanno questa tappa del concorso un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti”.

COMUNICATO STAMPA

