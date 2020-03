A Frosinone, in via selva dei muli, dilaga il degrado e l’inciviltà (FOTO)

Residenti sul piede di guerra in via Selva dei Muli, a Frosinone, nei pressi della zona industriale, dove da ormai tempo immemore si combatte contro l’inciviltà e il degrado. Nel corso degli anni la zona in questione è diventata terra franca dove impera sporcizia e prostituzione. I residenti chiedono più controlli da parte degli organi preposti, infatti – nonostante in passato ci siano state delle azioni di bonifica da parte del comune e di varie associazioni di salvaguardia del territorio – dopo un po’ di tempo si è tornati a fare i conti con i soliti problemi, ignoti che senza avere nemmeno un barlume di senso civico, si riversano puntualmente nei pressi del luogo e seminano ogni genere di rifiuti, trasformando un’oasi verde in una vera e propria discarica a cielo aperto. Ogni giorno si ha a che fare con una serie infinita di immondizia, discariche e mini – discariche che proliferano. Pneumatici, schermi di computer/televisione, videoregistratori, calcinacci, vestiti, questo ed altro è possibile trovare in strada e nei terreni circostanti. Inoltre, data la posizione isolata del luogo, in molti ne approfitterebbero per darsi appuntamento ed appartarsi con le macchine nei terreni e nelle vie interne, tutto ciò avviene alla luce del giorno e non è più tollerabile. Per questo motivo le persone del luogo chiedono che l’accesso in via selva dei muli, la strada parallela di via Selvotta, sia limitato ai soli residenti ed alle persone che vi si recano per lavorare i terreni circostanti. Le discariche interessano anche via Selvotta, dove la situazione negli ultimi mesi è drasticamente peggiorata ed oltre a trovare ragazze che mercificano il proprio corpo, percorrendo la suddetta arteria si ha la possibilità di imbattersi in tutto lo scempio di cui scritto sopra, come testimoniano le foto. Ai più “distratti” ricordiamo che per lo smaltimento dei rifiuti è possibile contattare dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 il seguente numero verde : 800.046.306.

S.M.

