A Frosinone in anteprima il documentario sull’autismo “Il non bimbo”

Venerdì 25 ottobre alle 18, presso il Teatro Vittoria a Frosinone, si terrà la proiezione in anteprima del documentario sul tema dell’autismo “Il non bimbo”, per la regia di Valentina Pacifici, prodotto dall’Associazione Anche Noi con il Patrocinio del Comune di Frosinone e il contributo di Fac Fare arte&cultura. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali, con il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli; l’assessore al welfare e fragilità sociali, Paolo Fanelli; l’assessore alla cultura e alle pari opportunità, Simona Geralico; l’assessore al centro storico, Rossella Testa. Seguirà la proiezione del documentario e, quindi, gli interventi di Annalisa Silenzi, presidente dell’Associazione Anche Noi; Patrizia De Vincentis, coordinatrice progetto cinema e consulente artistica; Loredana Rea, Direttrice Accademia di Belle Arti di Frosinone; Porzia Addabbo, comitato direttivo Nessuno Tocchi Caino; Antonio Imeneo, membro ufficio di presidenza fondazione Caponnetto, inclusione e disabilità; Valentina Pacifici, regista, e dei ragazzi protagonisti del documentario: Alessandro D’Ambrogio, Anastasia Torre, Andrea De Filippo, Diego Spilabotte, Gabriele Berti, Martina Bruni, Sefora Iuzzino, Tommaso Abbate. Modera Alessia Del Sette.

