A Frosinone il “Bau Day” con l’esposizione canina regionale

Tutto pronto per il Bau Day di domenica 12 maggio, con l’esposizione regionale canina che farà tappa alla villa comunale di Frosinone.L’iniziativa è organizzata dal gruppo cinofilo di Frosinone, associato Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) in collaborazione la Pro Loco e il patrocinio del Comune di Frosinone (assessorati all’ambiente e benessere animale; cultura e turismo).Sarà possibile iscriversi dalle 8.30 alle 10.30; a seguire, inizio giudizi. Libretto qualifiche non obbligatorio. Prevista l’estrazione di due monopattini elettrici tra tutti i partecipanti.L’iniziativa di domenica offrirà un’opportunità unica per i proprietari di cani per mostrare il risultato del loro impegno nella cura, nell’addestramento e nell’amore per i loro amici a quattro zampe. Partecipare a una competizione è un’esperienza straordinaria e indimenticabile, capace di suscitare emozioni che vanno ben oltre il semplice orgoglio.Classi di partecipazione: veterani, per soggetti superiori a 8 anni; libera, per soggetti di almeno 15 mesi; intermedia, per soggetti di età compresa tra 15 e 24 mesi; giovani, per soggetti di età compresa tra 9 e 18 mesi; juniores, per soggetti di età compresa tra 6 e 9 mesi; baby, per soggetti di età compresa tra 4 e 6 mesi. Informazioni: 329.1756464 o 349.5310276 ; info@gruppocinofilofrosinone.it . Vige regolamento delle esposizioni Enci.

