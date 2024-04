A Frosinone il Bau Day con agility e il forum con guardie zoofile

Domenica 5 maggio tutti gli amanti degli animali sono invitati nel capoluogo: si terrà infatti a Frosinone il Bau day, organizzato dall’amministrazione comunale mediante gli assessorati all’ambiente e al centro storico in collaborazione con la Pro Loco. Appuntamento a partire dalle 10.30 nel parco della Collina alta, per una dimostrazione di street agility, per divertirsi e mantenere attivi e in salute i nostri amici a quattro zampe; alle 16.30, invece, si terrà il forum aperto a tutti a cura delle guardie zoofile, che tratterà delle nuove regolamentazioni in vigore.

COMUNICATO STAMPA

Correlati