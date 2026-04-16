A Frosinone Ettore Bassi presenta “El Fùtbol”

Penultimo appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Sabato 18 aprile alle ore 21, andrà in scena “El Fùtbol”, testo di Gianvito Pulzone, regia di Francesco Branchetti, con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo. Uno spettacolo dedicato allo spirito del calcio. Ettore Bassi interpreta un uomo dalla passione calcistica più pura, ed evoca alcuni tra i più grandi calciatori della storia del calcio mondiale, uomini che hanno fatto sognare e hanno dato coraggio a migliaia di persone con la loro generosità, il loro coraggio. Oggi vengono i brividi a ricordare le magie delle loro imprese: racconti, ricordi di ieri e di oggi, rievocano il mondo che gira intorno al calcio e che è una metafora a volte dolorosa e a volte esaltante della nostra vita e della nostra società. Una storia dai tratti epici, piena di poesia, in cui l’attenta regia di Francesco Branchetti restituisce al testo la capacità di evocare lo spirito del calcio, lo spirito del gioco in sé attraverso atmosfere fascinose, colori, luci, suoni.
Biglietti online: ciaotickets.com; biglietti presso il botteghino: il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.
Biglietti online: ciaotickets.com; biglietti presso il botteghino: il giorno dell’evento a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo.