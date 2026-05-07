A Frosinone apre “Azimut”, Agenzia per la Vita Indipendente

Un nuovo punto di riferimento gratuito per i diritti delle persone con disabilità.

Dal 4 maggio è attiva a Frosinone “Azimut”, una delle dieci Agenzie per la Vita Indipendente previste dalla Regione Lazio nell’ambito delle politiche regionali dedicate al sostegno delle persone con disabilità, finanziate attraverso il PR FSE+ 2021-2027.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Inclusione sociale e Servizi alla persona insieme alla Direzione regionale Inclusione Sociale, punta a rafforzare l’autodeterminazione delle persone con disabilità e a favorirne la piena partecipazione alla vita sociale, in linea con la Convenzione ONU.

L’Agenzia, gestita dalla Cooperativa Orizzonte Altri Colori in collaborazione con il Consorzio Parsifal, ha sede in viale Giuseppe Mazzini 31 e opererà su tutto il territorio provinciale, anche in modalità itinerante.

“Azimut” offre ascolto, orientamento e supporto nella costruzione di percorsi personalizzati di vita indipendente, rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie. Al centro del servizio c’è la persona, con il diritto di scegliere e costruire il proprio progetto di vita.

Tra le attività: supporto ai progetti individuali, accesso a servizi e opportunità, affiancamento amministrativo, formazione e iniziative di sensibilizzazione. Previsti anche incontri per le famiglie e azioni di rafforzamento delle reti territoriali.

Orari: lunedì e giovedì 15:00-19:00; martedì, mercoledì e venerdì 9:00-13:00.

Contatti: 329.0339604 | azimut@orizzontealtricolori.it | Facebook: @azimutfrosinone