A Frosinone anteprima nazionale del nuovo libro di del filosofo Filippo Cannizzo, “Scampoli di felicità”

Le parole dell’autore rappresentano un bagliore di speranza per chi, immerso nel buio di un presente in cui sembrano andate in frantumi tutte le certezze, non vuole arrendersi allo smarrimento ma provare ad andare verso il futuro facendosi guidare dalle stelle più luminose: quelle della bellezza, della gentilezza, della cura, della tenerezza. Il volume, elaborato con uno stile originale in cui il saggio scientifico si fonde al racconto, si propone come un invito collettivo a ricucire, filo dopo filo, persona dopo persona, un orizzonte di felicità che sia finalmente per tutte e tutti. Felicità non intesa come un miraggio individuale ma come un progetto collettivo per rammendare lo strappo tra noi esseri umani e il mondo che ci circonda. Filippo Cannizzo è un filosofo, scrittore e insegnante. Ha collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”, è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e coordina le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazio, dal 2021 è “EU AmbassadorBeauty&Gentletude. Per i suoi libri ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019, il premio speciale del Bancarella 2021. Il libro è edito da Peoplepub. A Frosinone si terrà la prima tappa di un tour promozionale del libro – che si svolgerà in maniera totalmente ecosostenibile- e porterà l’autore a presentare “Scampoli di felicità” in iniziative lungo tutta la Penisola, da Nord a Sud, isole comprese. Per ogni copia del libro venduta verrà messa a dimora una piantina antismog.

Dopo i successi editoriali “Lacrime di gentilezza” e “Briciole di bellezza”, il nuovo libro di Cannizzo – “Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte” – è un racconto animato dal desiderio di non rassegnarsi di fronte ai tanti problemi che attanagliano i Paesi e le città, più o meno grandi che siano, in cui ogni persona vive i propri giorni, e dalla volontà di offrire una trama in cui intessere un futuro di benessere collettivo. Idee e proposte concrete, sono raccontate con uno sguardo che sa parlare alla mente con l’analisi approfondita e al cuore con una caldo coraggio fatto di speranza, mostrano che, solamente insieme, è possibile iniziare a costruire una felicità condivisa. L’orizzonte si apre dal Bel Paese per abbracciare l’Europa e andare oltre.