A Frosinone A.L.I.Ce. porta il Tour della prevenzione: controlli gratuiti contro ictus e malattie cardiovascolari

La ASL di Frosinone e A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale organizzano il 18 aprile, dalle 8:30 alle 15:30, una giornata di prevenzione e informazione verso le patologie patologie cardio-cerebrovascolari.

L’appuntamento è nella Sala Teatro della ASL (via Armando Fabi, Frosinone) e non è necessario prenotare.

I servizi previsti includono valutazione del rischio di ictus e screening della fibrillazione atriale, misurazione di colesterolo e glicemia, controllo della pressione arteriosa. rilevazione della frequenza e del ritmo cardiaco, ECG, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (TSA).

La giornata è rivolta a tutta la popolazione con fattori di rischio conosciuti e non. Lo scopo è identificare precocemente i soggetti a rischio e mettere a disposizione procedure e best-practice per attivare una presa in carico e un’attività di controllo continuativa.

La campagna di screening si affianca alla campagna di riconoscimento dei sintomi di ictus e di tutte le informazioni necessari ad un corretto stile di vita e ad un ottimale gestione dei fattori di rischio.

Le malattie cardio-cerebrovascolari comprendono un ampio insieme di patologie che colpiscono cuore, cervello e vasi sanguigni e rappresentano una delle principali cause di malattia. La loro insorgenza è legata alla compresenza di diversi fattori di rischio, sia non modificabili, come familiarità e predisposizione genetica, sia modificabili, tra cui sedentarietà, fumo, consumo di alcol e alimentazione scorretta, spesso associata a sovrappeso e obesità. La prevenzione passa attraverso il riconoscimento e la correzione tempestiva di questi ultimi, in collaborazione con il medico.

L’iniziativa rientra all’interno del “Tour prevenzione itinerante in Ciociaria” promosso dall’Associazione A.L.I.Ce nella provincia, in collaborazione con molti partner istituzionali e realtà locali.

Le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo ed hanno un notevole impatto anche in termini di disabilità. Sono molto diffuse nella popolazione, in particolare con l’ avanzare dell’età.