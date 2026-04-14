A Frosinone A.L.I.Ce. porta il Tour della prevenzione: controlli gratuiti contro ictus e malattie cardiovascolari

admin
Tour della prevenzione
Share on Tumblr
La ASL di Frosinone e A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale organizzano il 18 aprile, dalle 8:30 alle 15:30, una giornata di prevenzione e informazione verso le patologie patologie cardio-cerebrovascolari.
L’appuntamento è nella Sala Teatro della ASL (via Armando Fabi, Frosinone) e non è necessario prenotare.
I servizi previsti includono valutazione del rischio di ictus e screening della fibrillazione atriale, misurazione di colesterolo e glicemia, controllo della pressione arteriosa. rilevazione della frequenza e del ritmo cardiaco, ECG, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici (TSA).
La giornata è rivolta a tutta la popolazione con fattori di rischio conosciuti e non. Lo scopo è identificare precocemente i soggetti a rischio e mettere a disposizione procedure e best-practice per attivare una presa in carico e un’attività di controllo continuativa.
La campagna di screening si affianca alla campagna di riconoscimento dei sintomi di ictus e di tutte le informazioni necessari ad un corretto stile di vita e ad un ottimale gestione dei fattori di rischio.
Le malattie cardio-cerebrovascolari comprendono un ampio insieme di patologie che colpiscono cuore, cervello e vasi sanguigni e rappresentano una delle principali cause di malattia. La loro insorgenza è legata alla compresenza di diversi fattori di rischio, sia non modificabili, come familiarità e predisposizione genetica, sia modificabili, tra cui sedentarietà, fumo, consumo di alcol e alimentazione scorretta, spesso associata a sovrappeso e obesità. La prevenzione passa attraverso il riconoscimento e la correzione tempestiva di questi ultimi, in collaborazione con il medico.
L’iniziativa rientra all’interno del “Tour prevenzione itinerante in Ciociaria” promosso dall’Associazione A.L.I.Ce nella provincia, in collaborazione con molti partner istituzionali e realtà locali.
Le malattie cardio-cerebrovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo ed hanno un notevole impatto anche in termini di disabilità. Sono molto diffuse nella popolazione, in particolare con l’ avanzare dell’età.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *