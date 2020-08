A Formia “Libri allo Scoglio” II edizione per l’evento che raccoglie gli autori del territorio

Torna mercoledì 19 agosto 2020 “Libri allo Scoglio”, la rassegna dedicata agli autori letterari del territorio, organizzata dalle associazioni “Formia Turismo”, “Salotto culturale Koinè”, in collaborazione con il Comune di Formia.

Dopo il successo della prima edizione del 2019, ideatori e organizzatori dell’iniziativa si sono interrogati sull’eventualità di voler riconoscere nel periodo pandemico un limite o un nuovo orizzonte. Così, nel rispetto delle norme anti-covid che spostano l’evento presso l’area archeologica Caposele di Formia, diversamente dalla prima location in riva al mare, ma sempre in località Vindicio, con fermezza si sono detti che fosse importante proseguire la narrazione creativa del comprensorio.

Altri sei ospiti, dunque, per questa nuova serata, che sarà presentata dalla giornalista e scrittrice Antonia De Francesco ed allietata dalla musica di Lorenzo Blind Di Russo.

Sarà la volta di Pasquale Scipione con l’ultimo romanzo “Figli di El Alamein”; Edvige Gioia con “Storie di quotidiana follia”; Michele Piccolino con “La guida spirituale”; Graziella Di Mambro con “Tutte le bugie necessarie per essere felice”; Francesco Coppola con “Incandescente” e Renato Marchese con “La donna formiana da Gran Tour”. Ognuno di loro sarà presentato da uno degli autori della passata edizione, cogliendo l’occasione di aggiornare il pubblico con le loro novità letterarie.

Ce ne sarà davvero per tutti i gusti nel corso di un evento che si preannuncia interessante per gli argomenti trattati e divertente per i ritmi che ne caratterizzeranno lo svolgimento, che si spera possa ricalcare in leggerezza ed autoironia i toni già della prima edizione.

Storie d’amore, di dolore e psicoterapia; thriller, gialli e narrazioni dalle tinte storiche: l’appuntamento è per mercoledì 19 agosto, alle 21, presso l’area archeologica Caposele di Formia. Ingresso è libero, si consiglia la prenotazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-libri-allo-scoglio-ii-edizione-19-agosto-2020-116577908663. Non mancate!

COMUNICATO STAMPA