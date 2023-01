A Formia, il regista Falsetta gira una incredibile storia vera, tra gli attori anche Sara Ricci ed Ettore Bassi

C’è grande attesa nella città di Formia, dal 02 al 05 febbraio infatti la cittadina si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto per ospitare le riprese del nuovo film del pluripremiato regista cinematografico e pubblicitario Massimo Ivan Falsetta dal titolo “Le molecole del destino”. Grazie al prezioso lavoro svolto dall’organizzatore generale del progetto il formiano Fausto Petronzio, stimato ed affermato professionista del mondo dello spettacolo, è stato possibile siglare un accordo con il Consorzio Turistico città di Formia, nella persona del presidente Giuseppe Ferraro, che prevede la realizzazione di numerose scene nei luoghi caratteristici della città e varie attività commerciali e private tra cui un intero padiglione sanitario messo a disposizione dalla Clinica Casa del Sole. La carovana capitanata da Falsetta sarà formata da più di 25 membri della troupe e annovera tra i tanti professionisti, molti anche locali, la presenza del direttore della fotografia Gino Sgreva con alle spalle più di 30 film e ben 7 serie TV. Basato su una storia vera, il film tratta il delicato tema del papilloma virus (hpv) e racconta la storia di Eleonora, giovane donna, alle prese con un calvario durato 10 anni per combattere la sua malattia. Troverà nella scienza la sua ultima ancora di salvezza. Ad impreziosire il film un cast artistico d’eccezione che vede tra i protagonisti volti noti della fiction e del cinema italiano tra cui: Giorgia Salari, Sara Ricci, Ettore Bassi, Costantino Comito e la straordinaria partecipazione del Professore Vittorio Unfer, ginecologo di fama internazionale e maggior esperto al mondo sull’uso dell’inositolo che interpreta sé stesso. Il film sarà distribuito dalla MIF distribuzione, la casa di distribuzione dello stesso regista ed è destinato ai migliori festival nazionali e internazionali e piattaforme televisive.

COMUNICATO STAMPA