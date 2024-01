A Formia il polo universitario ed orientamento

Le Università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele uniscono le forze per offrire percorsi finalizzati a offrire agli studenti, prossimi diplomandi, un orientamento sulla scelta da compiere in ambito Universitario.Le tre università offrono, nel loro complesso, un ventaglio di offerte formative che coprono la quasi totalità di percorsi accademici. Facoltà e corsi che si possono frequentare anche online, venendo incontro dunque a qualsiasi esigenza, anche lavorativa, che gli studenti dovessero avere.

Per i mesi di Gennaio e Febbraio, ogni pomeriggio, gli studenti che dovranno affrontare per il prossimo anno il cammino accademico, potranno recarsi presso l’ECP PEGASO di Formia “centro Studi Socrate” per ricevere gratuitamente una consulenza sull’orientamento scolastico. Questo confronto è fondamentale per i ragazzi perché tiene conto delle capacità e delle ambizioni degli studenti che riusciranno così ad affrontare nel migliore dei modi le sfide del futuro.

comunicato stampa