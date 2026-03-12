A FIUGGI GRANDE PARTECIPAZIONE PER IL CONVEGNO SUL TURISMO ATTIVO

L’OUTDOOR RISPONDE AL BISOGNO INNATO NELL’UOMO DI NATURA E SPAZI APERTI.

Esperti, operatori e istituzioni hanno delineato le strategie di un comparto da 8,85 miliardi che unisce longevità, sostenibilità ed economia.

Un’opportunità strategica per il territorio di Fiuggi, candidata alla Longevity Run.

Fiuggi si candida a diventare riferimento nazionale del turismo outdoor, inteso come cultura italiana strategica e condivisa, capace di promuovere salute pubblica e longevità sana, trasformare territori e generare sviluppo sostenibile. Un approccio che segue la filosofia del Friluftsliv, la “vita all’aria aperta” propria delle culture nordiche, che risponde al bisogno primario del nostro tempo di ritrovare equilibrio, presenza e senso. È la visione auspicata dal convegno nazionale “Destinazione Outdoor, tra presente e futuro. Visioni, pratiche e nuove culture dello stare all’aria aperta” promosso dall’Associazione ProFiuggi, che martedì 10 marzo ha riunito all’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi (FR) esperti nazionali, operatori del settore e cittadini, registrando una numerosa partecipazione.

L’iniziativa è stata promossa da ProFiuggi, associazione che riunisce 60 imprese locali della filiera turistica nata nell’aprile 2025, per il secondo appuntamento del ciclo ProFiuggi Lab: “Vogliamo fare di Fiuggi un laboratorio di innovazione turistica nazionale” ha dichiarato Antonio Russo, Presidente dell’associazione. A settembre 2026 il focus sarà sull’enogastronomia come leva di sviluppo territoriale”.

“L’outdoor rappresenta uno dei principali segmenti su cui l’amministrazione di Fiuggi ha già puntato da diversi anni con la nascita di Fiuggi Experience, che quest’anno partirà nel weekend di Pasqua, prevedendo nuove attività a disposizione di turisti e cittadini – ha dichiarato Simone Paris, capogruppo di maggioranza al Comune di Fiuggi e neoeletto consigliere provinciale -. L’outdoor e più in generale il green, con la tutela dell’ambiente e del verde, rappresenteranno uno dei segmenti principali su cui l’amministrazione continuerà a investire, anche in ambito turistico”.

“Outdoor significa letteralmente ‘fuori dalla porta’ – spiega Paola Rizzitelli, esperta di wellness economy e turismo rigenerativo, founder di Five Dimensions Wellness® e moderatrice dell’evento – . Camminare, andare in bici, partecipare a degustazioni tra le vigne o tra gli ulivi, dormire in una tenda trasparente o in una stanza sull’albero: sono tutti modi di rispondere ai bisogni che soddisfiamo all’aperto, dove ritroviamo versioni diverse di noi stessi. L’outdoor, così, non è più un’attività, diventa un modo più dinamico, attivo e interattivo di offrire, visitare e abitare i luoghi. Un territorio come Fiuggi ha tutti gli elementi per costruire una proposta contemporanea, innovativa e coerente. Se siamo qui è perché ci crediamo: vogliamo creare una cultura di vita italiana e condivisa, che può diventare un punto di riferimento internazionale”.

Fiuggi e le anime dell’outdoor

Fiuggi presenta asset strategici per lo sviluppo del turismo outdoor: una rete di cammini e sentieri che attraversano l’Alta Ciociaria, un campo da golf di rilevanza internazionale, il Fiuggi Convention Centre (il nuovo Palazzo dei Congressi) e la storica offerta termale. Un mix che può intercettare le 4 anime dell’outdoor emerse dal convegno: l’outdoor come stile di vita sano (longevità, healthspan); come lentezza e consapevolezza (cammini, trekking, nordic walking, MTB, immersioni forestali); come manifestazioni sportive capaci di costruire identità forti ma che richiedono gestione dell’impatto; come integrazione nel settore MICE, dove business e leisure (bleisure) si fondono e le aziende scelgono destinazioni che offrono esperienze all’aria aperta.

“Non è un caso che ci troviamo a Fiuggi per parlare di outdoor, segmento in forte espansione e in cui c’è stato un cambiamento di paradigma fortissimo – è intervenuta Simona Tedesco, giornalista, direttrice del mensile DOVE e direttrice editoriale progetti multimediali RCS MediaGroup -. Non si cerca più la performance sportiva, ma la rigenerazione di sé. La parola chiave è ‘human travel’: non più solo esperienza, bensì relazione. Relazione con se stessi, con le persone che abitano i luoghi, con il territorio autentico. Conoscere territori come questo, ad esempio, non è venire a conquistarlo, ma viverlo, in una dimensione in cui la natura dà quella possibilità di ritrovare se stessi e il senso del viaggio contemporaneo”.

Outdoor come prevenzione per la longevità sana. Fiuggi candidata per la Longevity Run

Il professore Francesco Landi, Professore Medicina Interna all’Università Cattolica e Direttore del Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento, Ortopediche e Reumatologiche del Policlinico Gemelli di Roma, ha illustrato come otto fattori chiave – dieta, esercizio fisico, glicemia, peso, colesterolo, pressione, fumo e sonno – siano decisivi per la longevità sana: “Chi a 50 anni adotta questi stili guadagna 15 anni di vita sana in più per le donne e 12 per gli uomini. Oggi siamo a Fiuggi con destinazione outdoor, che per me significa destinazione longevità in buona salute: lo sport, in particolare all’aperto, ne è uno dei fattori chiave. Lo possiamo praticare a qualsiasi età e Fiuggi offre un’occasione eccezionale per un patto tra generazioni, offrendo un’altra risorsa oltre a quella storica dell’acqua”.

Fiuggi è stata così candidata a diventare la prossima destinazione della Longevity Run, progetto decennale che ha già coinvolto 25mila persone in 10 piazze italiane nel 2025, portando la cultura della prevenzione attiva e sensibilizzazione cardiovascolare nei territori.

Outdoor lento e consapevole: dalla Ciociaria l’esperienza di Itinarrando

La fiuggina Michela Battisti, dottoressa in psicologia e Guida Ambientale Escursionistica di Itinarrando, – tour operator nato per far conoscere la Ciociaria e oggi operante con cammini, viaggi, trekking ed esperienze consapevoli connesse alla natura e all’ambiente, ha evidenziato come le esperienze outdoor siano essenziali per l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo, anche in casi di ADHD e spettro autistico, tanto che “negli ultimi anni c’è stato un cambio di paradigma nell’educazione dei minori, con progetti educativi consolidati come l’Asilo nel Bosco e Strade Maestre”. In forte aumento i giovani che praticano il trekking, cercando “nella natura una valida alternativa all’iperconnessione, riappropriandosi della lentezza come stile di vita che permette una migliore connessione con se stessi e con gli altri”.

La romana Alessandra Cazzola, Master Trainer della Scuola Italiana Nordic Walking, ha spiegato che dopo la pandemia “è aumentata la domanda di attività all’aria aperta. Il nordic walking, adatto a tutte le età, corregge la camminata e si presta particolarmente al turismo esperienziale”, e ha presentato il potenziale dell’urban walking come strumento di rigenerazione urbana.

Andrea Bianchi, autore, editore del network Mountainblog ed esperto di Natural Wellness, ha illustrato il cammino a piedi nudi come pratica di benessere replicabile nei territori

Il futuro di Fiuggi negli eventi sportivi e nel MiCE

Un focus particolare è stato dedicato all’impatto dei grandi eventi e del turismo d’affari. Sergio Battistini, Sport Manager Comitato Grandi Eventi Val di Sole ,co/founder Dolomeet srl, co/fouder Centro Bike Val di Sole, ha condiviso l’esperienza di territori che hanno trasformato eventi mondiali in prodotti turistici.

In questo senso, Onorio Rebecchini, Amministratore Delegato Sheraton Roma Golf Parco de’ Medici di Roma e presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, ha evidenziato anche per Fiuggi l’importanza del golf “diventato sport democratico e strumento di destinazione. Fiuggi ha un’opportunità unica che sarebbe imperdonabile non valorizzare per intercettare il golf tourism internazionale“. Fabio De Santis, Direttore Eventi e Congressi di Italian Exhibition Group (società che da gennaio ha preso in gestione il nuovo Fiuggi Convention Centre), ha invece illustrato le tendenze MICE post-Covid: “Il 67% dei congressisti vuole prolungare la permanenza con esperienze bleisure. Fiuggi è una destinazione perfetta per il turismo business che invade l’area leisure: autentica, attiva, con sport, wellness e territorio da esperire. L’originalità sta nel contatto con la comunità, più facile in realtà di dimensioni contenute”.

L’incontro è stato ospitato dall’Ambasciatori Place Hotel, tra i soci fondatori di ProFiuggi; organizzazione e comunicazione sono state curate da Accento – Marketing per il Turismo, con il supporto di Valla-Postacchini Communication per l’ufficio stampa e le PR.