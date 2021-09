A Ferentino il servizio mensa scolastica non è una priorità

“Notizia di queste ore, che il Comune di Ferentino, non intende riattivare la mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria, servizio espletato in diverse primarie fino all’anno scolastico scorso.

Ci preme evidenziare l’importanza di questo servizio, nella fattispecie in un Comune che si dichiara virtuoso e che destina somme per ben altri e meno importanti ambiti, dopo egregie manifestazioni di spettacolo, ci saremmo aspettati un egregio servizio scolastico, ma abbiamo constatato che non e’ cosi’…….

Il servizio mensa, permette l’orario scolastico prolungato, venendo incontro alle esigenze delle famiglie, chiaramente lasciando autonomia di scelta alle Direzioni Didattiche, che ben conoscono le esigenze dell’utenza.

Il Comune nel particolare, gli Assessori Di Marco e Vittori, farebbero bene a rivedere le posizioni di questa scelta scellerata, di fatto stanno costringendo le famiglie ad una soluzione privatistica, senza partecipazione del comune, con il rischio serio che si creeranno disparita’ tra bambini che non potranno permettersi un pasto intero ed altri che magari saranno costretti a ricorrere al solo panino di casa.

Il Comune tirandosi indietro dal servizio, mette fine alla proprie finalita’ solidaristiche e di servizio alla collettivita’, creando non pochi disagi, ancor piu’ acclarati alle famiglie con piu’ figli a scuola.

Coinvolgeremo il Consiglio comunale al ravvedimento sulle scelte adottate sulla mensa scolastica, in questa fase post-pandemica e’ di assoluta priorita’, sostenere le politiche sulla scuola, nel caso il tempo prolungato, dopo mesi tristi caratterizzata dalla didattica a distanza, garantendo il servizio in modo equo e nei casi dove necessita’, anche in modo solidale per i meno abbienti o con piu’ figli.”

Comunicato stampa a firma di Maurizio Berretta, Luca Zaccari

Foto archivio