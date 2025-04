A FALVATERRA INAUGURATA NUOVA SEDE CENTRO DIURNO PERSONE CON DISABILITA’ “IL GIRASOLE” E CENTRO MINORI “SCACCIAPENSIERI”

Il centro diurno per persone con disabilità “Il Girasole” e il centro per minori “Scacciapensieri” hanno una nuova casa a Falvaterra. E’ stata inaugurata la nuova sede dei due centri gestiti dalla Cooperativa Diaconia, con il taglio del nastro da parte del sindaco di Falvaterra Francesco Piccirilli, del sindaco di Ceprano Marco Colucci, del presidente del Distretto Sociale B di Frosinone Francesca Campagiorni, dell’assessore alle Politiche Sociali di Frosinone Alessia Turriziani, già presidente del Distretto e di Eugenio Biordi della Cooperativa Diaconia.

All’evento erano presenti molte famiglie e gli ospiti del centro diurno di Veroli e della Casa dell’Amicizia di Ceccano, strutture anch’esse gestite da Diaconia.

L’obiettivo è stato raggiunto grazie a un forte impegno di tutti gli enti coinvolti, che, lavorando insieme, hanno permesso il trasferimento delle due strutture dal comune di Ceprano a quello di Falvaterra. Nei mesi scorsi, infatti, la sede di Ceprano era stata dichiarata inagibile. Per tutelare i tanti utenti che frequentano i due centri, si è deciso di trovare una nuova sede più adeguata, individuando spazi nuovi e a misura di persona con disabilità, adiacenti al palazzo comunale di Falvaterra, in via Sigismondo Amati.

Per le loro attività, gli utenti potranno usufruire di una sede moderna e attrezzata con ogni comfort, dotata di aule e spazi dedicati sia ai più piccoli che agli adulti, oltre a una grande sala auditorium destinata a laboratori e iniziative aperte all’intera comunità.

Attualmente, il centro “Il Girasole” si occupa di 10 persone con disabilità dal martedì al venerdì, offrendo anche un servizio di trasporto e coinvolgendole in numerosi laboratori. Il centro “Scacciapensieri”, invece, è attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio, accogliendo minori dai 7 ai 17 anni. Si pone come un importante punto di riferimento sociale, accompagnando i ragazzi nello studio e in molte attività di socializzazione.

I due centri sono coordinati dalla dott.ssa Sara Gagliardi della Cooperativa Diaconia e rientrano nei servizi offerti dal Distretto B di Frosinone.

-Un grande successo di rete e di responsabilità che è stato capace di garantire la continuità a beneficio dei ragazzi e delle famiglie. – ha commentato Loreto D’Emilio, Direttore Generale della Cooperativa Diaconia – Una collaborazione virtuosa con il Comune di Frosinone, Ceprano e Falvaterra insieme al Distretto B e che favorirà tanti altri Comuni del Sub-Ambito-

Di grande lavoro di squadra parla anche il sindaco di Falvaterra Francesco Piccirilli – Un grande risultato non solo per il Comune di Falvaterra ma per tutto il territorio. Falvaterra conferma il suo essere un piccolo centro a forte vocazione sociale. L’apertura dei due nuovi Centri diurni, grazie alla sinergia con l’Amministrazione comunale di Ceprano e all’impegno costante del Distretto Sociale B e della Cooperativa Diaconia, consente di rispondere concretamente ai bisogni di inclusione sociale delle famiglie di una porzione di territorio distrettuale che altrimenti avrebbero dovuto rivolgersi a strutture molto più distanti rispetto a quelle di residenza. – conclude il sindaco – Un ringraziamento particolare al delegato ai Servizi Sociali Andrea Luciani, al suo staff e ai dipendenti comunali tutti, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante e storico traguardo.

Per il sindaco di Ceprano Marco Colucci l’apertura dei centri dimostra che quando si lavora seriamente per il “bene comune” e la vera e tangibile “utilità sociale” si possono trovare soluzioni anche insperate – Ecco perché dovremo fare tesoro di questa esperienza di azione interistituzionale come esempio virtuoso di sintesi, condivisione e convergenza di intenti. – spiega il Sindaco Colucci – Ringrazio il Comune di Falvaterra, per essersi da subito adoperato nel trovare soluzioni adeguate alle necessità dei ragazzi e delle loro famiglie, senza dimenticare il lavoro svolto dagli uffici dei servizi sociali del Comune di Ceprano coordinati dall’Assessore Polisena, il ruolo centrale degli uffici distrettuali e l’infaticabile opera degli operatori della Cooperativa Diaconia che, con il loro impegno quotidiano sono riusciti a far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare.

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Frosinone Alessia Turriziani sottolinea come l’apertura dei due centri sia un modello di solidarietà sociale interistituzionale da adottare e replicare anche in altri contesti. Da Presidente dell’ATS nel recente passato, e da attuale Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Frosinone, ho sempre creduto che le Istituzioni debbano dare risposte concrete alle istanze dei cittadini specie se appartenenti a fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale. – racconta l’Assessore Turriziani– Sono quindi pienamente soddisfatta del risultato ottenuto con l’apertura dei due nuovi a Falvaterra, ma ancora di più lo sono per le modalità attraverso le quali tale obiettivo è stato centrato. C’è stata infatti una interlocuzione costante con le Amministrazioni comunali coinvolte, con i vertici della Cooperativa Diaconia e con gli uffici distrettuali. La strategia, semplice ma rivelatasi vincente, è stata quella di mettere al centro i ragazzi e le loro famiglie, chiedendo a tutti gli attori coinvolti, laddove necessario, di fare ciascuno dei piccoli sacrifici mettendo da parte personalismi e interessi di parte per il “bene superiore”. Un modello di solidarietà sociale interistituzionale da adottare e replicare anche in altri contesti.

E’ stata una giornata di festa nella quale si è dato compimento alle linee di indirizzo sulle quali andranno improntate le azioni di tutte le componenti istituzionali del Distretto Sociale B. – conclude il Presidente del Distretto Sociale B di Frosinone Francesca Campagiorni – Concretezza, capacità di sintesi, condivisione di valori, e soprattutto capacità di dare risposte in tempi brevi devono essere i concetti fondamentali alla base del nostro agire. Solo cosi, potremo dare solidità alle scelte, che da rappresentanti delle Istituzioni siamo chiamati ad assumere e solo cosi potremo recuperare la fiducia delle nostre comunità. Da ultimo, confermo che il Distretto sarà presente per tutte le esigenze o necessità che dovessero manifestarsi durante questo nuovo percorso che ha avuto inizio, perché vogliamo che i Centri di Falvaterra possano crescere ancora di più sia in termini qualitativi che quantitativi.