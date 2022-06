A Cori parte la sperimentazione del LUI

Finalmente anche a Cori è terminata la fase emergenziale legata al Covid, visti i risultati elettorali, in previsione dell’imminente insediamento della Giunta, da oggi 29 giugno è partita la fase sperimentale del PAT di Cori, secondo LUI. La novità consiste oggi nell’assenza del medico ufficializzata all’ultimo momento, ma potrebbe starci l’assenza dell’infermiere, perchè l’importante è che ci sia LUI, che in qualità di coordinatore, tutto può e tutto sa, quindi se si presenta un paziente tutto è possibile, anche tornare a casa senza nulla di fatto, o altrimenti essere pronto per essere disteso in obitorio. Di fronte a questa importante sperimentazione, sembra che l’On.le La Penna, il Sindaco di Cori e la Dott.a Cavalli, dirigente ASL di Latina, vogliano proporre il modello a tutta la Regione Lazio, in funzione del PNRR, (Perchè Nessuno Resti Rammaricato, di non aver avuto la sua parte di diritto alla salute negato). Il Comitato Civico di Cori, invita tutte le autorità, in primo luogo, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore Regionale alla Sanità D’Amato ad istituire in questa fase il premio LUI, affinché vengano superati i LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, che non possono più soddisfare le esigenze dei pazienti, perchè in fin dei conti a Cori per il PAT e la Casa della Salute, c’è e ci sarà LUI, cosicchè non occorrono, nè medici, nè infermieri, nè strumentazione diagnostica funzionante. Presto di questa novità ne parlerà anche il Ministro Speranza, che sta studiando LUI, come soluzione ai problemi di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Il Livello Unico di Indecenza (LUI) al PAT di Cori, si presta ad un grande avvenire, i pazienti presi in carico con la telemedicina dovranno essere tutti sani, affinchè la presa in carico sia efficace, o tutti morti, affinchè vengano eliminati i costi di cura, per una sanità economicamente efficiente. Il Sindaco di Cisterna, Mantini, segue con palpitazione questa novità, che rispetto alla sua sperimentazione di PAT, sembra avere una marcia in più, per la presenza di un LUI, insuperabile. Tutti i Sindaci del Lazio osservano l’esperimento, che avrà un indubbio risultato sulla selezione della loro popolazione, con meno problemi per tutti. Il Dott. Bellardino Rossi, ora si aspetta un importante premio di produttività, e ringrazia e ringrazierà per sempre LUI, la soluzione a portata di mano. La grande svolta di una vera dittatura sanitaria parte da Cori, distretto 1, ASL di Latina: statevi bene!

COMUNICATO STAMPA – Comitato Civico di Cori

