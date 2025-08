A Cori il 2025 “IUBILAEUM” FESTIVAL

Dopo il continuo successo ottenuto in questi giorni in diverse città e prestigiose location di tutta la regione, questa sera parte a Cori la tre giorni di chiusura dell’appuntamento culturale di primissimo piano nel panorama delle manifestazioni estive della REGIONE LAZIO, il LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL – Musiche, Danze e Arti popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza – CIOFF, manifestazione di folklore internazionale che promuove ogni anno a Cori e in diverse città del Lazio, ad iniziare da Roma, lo scambio e il dialogo tra i diversi popoli della Terra.

L’edizione 2025 del LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL – Musiche, Danze e Arti popolari del mondo per una cultura della Pace, della Solidarietà e della Tolleranza – CIOFF, è organizzata in concomitanza con il GIUBILEO 2025 e per l’occasione il Festival prenderà eccezionalmente il nome 2025 “IUBILAEUM” WORLD FOLKLORIC FESTIVAL e sarà organizzato con il Patrocinio dell’UNESCO – ICH e del CIOFF® internazionale, del MINISTERO DEL TURISMO, del MiC – MINISTERO DELLE CULTURA, dell’ Istituto VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE, del MiC – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI LAZIO, del MiC – ISTITUTO CENTRALE PER IL PATRIMONIO IMMATERIALE, del DICASTERO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE, dell’UNPLI – UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA, della REGIONE LAZIO, e di alcune città del Lazio, con la collaborazione di Pro Loco, istituzioni e associazioni culturali del territorio e tanti giovani volontari.

Un’edizione giubilare che dal 24 Luglio al 7 Agosto 2025 sta ottenendo straordinari consensi, sia dal punto di vista artistico che nei numeri di spettatori con tutte le location sold out, nei territori di: CORI, ROMA, LATINA, SEGNI, TIVOLI, CISTERNA, ROCCA MASSIMA, SABAUDIA, PALIANO, il Monumento Naturale del Lago di Giulianello.

La manifestazione sta presentando nel suo palinsesto diverse iniziative culturali e di spettacolo e si sta avvalendo della presenza di 7 gruppi folkloristici provenienti da tutti i Continenti e 4 gruppi del territorio del Lazio.

I gruppi che si stanno esibendo per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturalistico della regione Lazio in questa edizione 2025 sono: la Compañía Artística“AAINJAA” di Bogotà – COLOMBIA, l’Ensemble Folklorique “OSHALA” di Cotonou – BENIN, il Grupo Folklorico “TUNGURAHUA” di Ambato – ECUADOR, “AREYTO” Ballet Folklorico Nacional de PUERTO RICO di San Juan – PORTORICO, il BYU International Folk Dance Ensemble di Provo – Utah – U.S.A., il GRAN BALLET NACIONAL DE MÉXICO di Colima – MESSICO, oltre ad alcuni gruppi della regione.

OSPITI D’ONORE del LATIUM FESTIVAL, in questa edizione 2025, anche il famoso gruppo MAORI “Ngati Rangiwewehi” Kapa Haka Group di Aetoroa – NUOVA ZELANDA.

Il PROGRAMMA di questi giorni presso il Teatro all’aperto di Piazza della Croce, con inizio alle ore 21:00, presenta:

– 5 agosto 2025, Serata di Gala – APERTURA UFFICIALE – con i gruppi internazionali di BENIN, MESSICO e U.S.A., e con i gruppi Sbandieratori Leone Rampante di Cori, Compagnia di Danza Rinascimentale Tres Lusores di Cori (LT) e Complesso Strumentale Fanfarra Antiqua di Sermoneta (LT).

– 6 agosto 2025, Serata di Gala con i gruppi di COLOMBIA, ECUADOR, PUERTO RICO, e NUOVA ZELANDA e con il Gruppo Folkloristico “GLI PAES MEI” della Città di Alatri (FR).

– 7 agosto 2025, CHIUSURA UFFICIALE con tutti i gruppi locali ed internazionali.

Inoltre, nelle serate del 5 e 6 agosto saranno organizzate in concomitanza, sulla stessa area del Teatro, le Feste multietniche, denominate “INTERCULTURA IN FESTA”, con degustazione gratuite di prodotti gastronomici etnici, sia locali che del mondo.

Mauro De Lillis, sindaco di Cori, città sede del Festival, sintetizza il compiacimento suo e di tutta l’Amministrazione comunale: «Con grande orgoglio e profonda emozione diamo il benvenuto al 2025 Iubilaeum Festival. Questa manifestazione, giunta ormai a una delle sue edizioni più importanti, non è solo una celebrazione della musica, del costume e delle tradizioni popolari. È, soprattutto, un incontro tra popoli, un dialogo senza parole fatto di danze, suoni, colori e sorrisi. È la prova viva che la diversità culturale non divide, ma unisce. Ospitare gruppi folklorici provenienti da ogni continente è un privilegio e una responsabilità. La nostra città si trasforma, per questi giorni, in un crocevia di culture, in una piazza del mondo dove si respirano rispetto, curiosità e condivisione. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori, ai volontari, alle famiglie ospitanti e a tutti coloro che, con impegno e passione, rendono possibile questo evento anno dopo anno. Ma soprattutto, grazie a voi, artisti e ambasciatori delle vostre terre: attraverso la vostra arte ci insegnate a guardare oltre i confini. Auguro a tutti un festival ricco di emozioni, scoperte e nuove amicizie. Che questa edizione giubilare del Latium World Folkloric Festival sia, ancora una volta, un ponte tra le culture, un simbolo di pace e fratellanza universale. Grazie e buon Festival a tutti».

Ingresso nel Teatro all’aperto della Croce 10 €.

Per informazioni sul programma completo, sulle ultime giornate del Festival, vedere la pagina FB ed INSTAGRAM : Latium Festival

Foto Marco Proietti Ciolli