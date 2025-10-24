A CORENO AUSONIO LA STREET ART CHE CELEBRA IL TERRITORIO

Con l’inaugurazione della cabina secondaria di E-Distribuzione nel frusinate, svelato anche un murale che esalta le varie tipicità del luogo–Trasformare le cabine elettriche in vere e proprie tele per la Street Art, coniugando così i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l’ambiente che caratterizzano ogni giorno l’impegno di E-Distribuzione. Con questi principi è stata inaugurata venerdì 24 ottobre la nuova cabina secondaria nel territorio di Coreno Ausonio, nel frusinate, dove, per l’occasione, è stato realizzato anche un murale che valorizza le peculiarità del territorio locale. Su un lato viene riprodotto il paesaggio naturalistico dei terrazzamenti, tipici del posto, sull’altro lato vi è una veduta del paese ed infine, un richiamo alle origini bucoliche della comunità corenese. All’evento di taglio del nastro, oltre al Sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo e all’Assessora Cristina Germanelli, ai tecnici comunali e all’artista Eliseo Belmonte, erano presenti per E-Distribuzione il Responsabile UT Frosinone, Daniele Malagigi, il Capo HSE UT Frosinone, Alessio Renda e il Capo BT Cassino, Giorgio D’Orio.Con i progetti di Street Art, E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le infrastrutture di media e bassa tensione in Italia, noti writers e artisti di strada italiani da anni portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche (principalmente cabine secondarie): da presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico diventano anche elementi di pregio estetico e si integrano sempre di più nel territorio. Un’arte che vivacizza e dà nuova energia anche ai quartieri e agli angoli, magari, più decentrati del territorio. La Street Art, con la sua ondata di colore, sta trasformando in un vero e proprio museo a cielo aperto le nostre strade. Sono centinaia ormai le opere presenti su tutto il territorio nazionale.Gli artisti, le scuole, le amministrazioni locali e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art sulle nostre cabine secondarie scrivendo alla casella di posta dedicata: streetart-ED@e-distribuzione.com specificando la provincia di interesse.Le cabine, che già svolgono un ruolo fondamentale per garantire il servizio elettrico, possono diventare così elementi di pregio estetico integrati sempre di più nel paesaggio, dimostrando che gli impianti di trasformazione sono tasselli vitali del territorio, veicoli di valori di vicinanza, sostenibilità e innovazione, che possono evolvere nel tempo, dando il giusto messaggio di energia consapevole verso l’ecosistema circostante, l’ambiente e la natura in generale.

Correlati