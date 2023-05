A Codici un confronto tra indebitamento e comunità energetiche

Appuntamento importante quello di sabato 20 maggio. Per domani l’associazione Codici ha organizzato due momenti di approfondimento e discussione, dedicati a temi di attualità e di grande interesse: l’indebitamento e le comunità energetiche.

Si inizia la mattina con il Tavolo di Confronto “La crisi dell’indebitamento, nuove frontiere di intervento”. A partire dalle ore 10:30 ci saranno gli interventi di Manfredi Zammataro (Segreteria Nazionale Codici), Mario Muccio (Vicario Coordinatore dell’Ufficio del Commissario Straordinario Antiracket e Antiusura), Gianfranco Dote (CEO Save Your Home Srl SB), Luigi Ursino (Presidente di Esdebitami Retake SpA SB / Responsabile Attività Benefit), Roberto Anedda (Senior Advisor Nomisma), Roberto Eduardo (Rappresentante Associazione Presidium Debitores) e Giuseppe Ambrosio (Segreteria Nazionale Codici).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, sarà la volta del Tavolo di Confronto “Le comunità energetiche tra aspettative e sviluppo”. Si spazierà tra il ruolo delle istituzioni ed il quadro regolatorio, tra il ruolo delle associazioni e quello delle imprese. Previsti gli interventi di Andrea Galliani (Vicedirettore Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di Arera), Antonella Votta (Segreteria Nazionale Codici), Carmine Laurenzano (Segreteria Nazionale Codici), Giuseppe Spartà (Presidente Aiace) e Giulio Vicini (Sales Manager Sinergy).

“Abbiamo deciso di organizzare questi due appuntamenti per approfondire due tematiche diverse tra loro ma di estrema importanza e di grande attualità – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. La pandemia prima, i rincari nel settore energia e la guerra in Ucraina poi hanno provocato gravi conseguenze per i consumatori e l’indebitamento è un problema molto sentito. Sempre più soggetti sono in difficoltà. Non bisogna dimenticare che situazioni del genere a volte sono una tappa di passaggio verso l’usura, altra questione che affronteremo nel corso dell’iniziativa. Per quanto riguarda le comunità energetiche, si tratta di un argomento molto dibattuto, ma crediamo che debba essere approfondito per far comprendere ai consumatori, e non solo, importanza e potenziale delle CER. E questo è quello che vogliamo fare”.

È possibile seguire le due iniziative sul canale YouTube dell’associazione Codici: https://www.youtube.com/@CODICIofficial.

COMUNICATO STAMPA