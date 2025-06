A Cisterna il Concerto della Banda dell’Aeronautica Militare

L’ensemble in piazza XIX Marzo dopo l’esibizione a La Fenice di Venezia.

Grande evento sabato sera a Cisterna. Piazza XIX Marzo ospiterà infatti la performance della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare che ha scelto la nostra città per i suoi “Concerti di Giugno” dopo Venezia dove l’ensemble musicale si è esibito nelle scorse settimane presso il Teatro La Fenice.

Un appuntamento di prestigio, promosso dall’amministrazione comunale, che prenderà il via alle ore 21 quando sul palco della principale piazza cittadina saliranno i 60 orchestrali diretti dal Maestro, il maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, per esibirsi con il loro ricco repertorio musicale che propone non soltanto le tradizionali marce militari ma anche brani sinfonici, arrangiamenti di musica leggera, jazz e colonne sonore, nonché alcune composizioni originali.

La Banda Musicale è l’ensemble musicale ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana. Fondata nel 1937, rappresenta una delle più prestigiose formazioni bandistiche militari d’Italia e svolge un ruolo importante sia a livello cerimoniale che negli eventi ufficiali.

È composta da circa 100 musicisti, tutti diplomati nei principali conservatori italiani e selezionati attraverso concorso.

La direzione è generalmente affidata ad un ufficiale musicista di alto profilo, spesso con un passato da direttore d’orchestra o compositore. L’ensemble conta partecipazioni a cerimonie militari e istituzionali quali parate, giuramenti, celebrazioni nazionali, concerti pubblici in Italia e all’estero, con un forte intento di diplomazia culturale ed è spesso presente a celebrazioni quali la Festa della Repubblica del 2 giugno a Roma. La Banda ha collaborato anche con importanti istituzioni musicali italiane, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e si è esibita in contesti prestigiosi anche internazionali, promuovendo l’eccellenza musicale italiana.

«Questo evento – sottolinea il sindaco Valentino Mantini – rappresenta una prestigiosa anteprima del ricco programma di appuntamenti dell’Estate Cisternese: è nostra intenzione offrire ai concittadini, e non solo a loro, momenti di incontro con eventi di musica quali il Concerto della Banda dell’Aeronautica ma anche cultura, sport e molto altro».

L’ingresso è libero e gratuito.