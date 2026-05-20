A Cisterna fine settimana dedicato dalla Festa della Madonna del Divino Amore

Il 23 e 24 maggio torna a Cisterna come ogni anno la Festa della Madonna del Divino Amore, una delle celebrazioni più sentite dalla comunità.

La città vivrà due intensi giorni di eventi, religiosi e civili, organizzati dai Prioretti della Madonna del Divino Amore, con il patrocinio del Comune.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato pomeriggio alle ore 15 con la 38esima edizione della Fiaccolata del Gemellaggio che, dopo la benedizione presso il Santuario della Madonna del Divino Amore di Roma e la partenza dei tedofori, vedrà l’arrivo della fiaccola portata in staffetta a Cisterna alle 18.45 quando farà ingresso nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo: qui verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione della fiaccola e dei partecipanti.

A conclusione del rito religioso alle ore 20 prenderà il via la solenne processione che condurrà il quadro con l’immagine sacra della Madonna nella cappellina in via dell’Anello con la partecipazione della Confraternita San Rocco e del Gruppo culturale “Esso Chissi”. Alle ore 21 è prevista la cerimonia di riconoscimento alla carriera del Premio “Nicola Del Prete”, giunto alla sua quarta edizione. La serata si concluderà in piazza alle ore 21.30 con la musica della storica big band “The SHOWERS”.

I festeggiamenti riprenderanno domenica mattina alle ore 9 con il tradizionale omaggio floreale alla Madonna da parte dei ciclisti del gruppo sportivo GS Asd Tres Tabernae.

Il programma prevede poi, alle 9.30 la gara di tiro con l’arco medievale e nudo “Coppa Madonna del Divino Amore” in collaborazione con la scuola “Arcieri delle Torri”; alle ore 10 la gara di calci di rigore aperta ai ragazzi nati tra 2010 e il 2015; alle ore 11.30 la celebrazione della Santa Messa nella Cappellina in via dell’Anello. Nel pomeriggio alle 16.30 giochi popolari per bambini, tiro alla fune e corsa dei sacchi oltre all’esibizione del gruppo “Arcieri delle Torri”. Alle ore 17 ci sarà la sfilata per le vie del Borgo antico allietata dalla Banda musicale “Città di Cisterna”, poi alle 19.45 il Santo Rosario e a seguire la processione di rientro in chiesa del quadro della Madonna del Divino Amore.

La giornata si concluderà con la tradizionale “Gara degli spaghetti” del memorial “Cecconi Olindo” e alle 21.15 chiusura con la musica della band “EXTEREO”.