A Cisterna di Latina bambini a lezione di educazione stradale

Anche quest’anno la Polizia Locale è salita in cattedra per insegnare ai più giovani le regole della strada. Gli alunni delle scuole materne “Giovanni Cena” e “Via I° Maggio” di Cisterna hanno vestito i panni di piccoli agenti grazie al progetto “Incontriamo la Polizia Locale” partito all’inizio del mese di marzo.

Il progetto è stato realizzato dalla Polizia Locale con la collaborazione delle insegnanti delle scuole materne dell’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”. Così a oggi circa 180 bambini sono diventati piccoli agenti della polizia locale e si sono cimentati con le regole della strada.

La mission era quella di avvicinare i bambini alla conoscenza dei segnali stradali, alle norme sulla viabilità oltre che alla presenza della Polizia Locale che opera sul nostro territorio.

Tre incontri con diverse classi, avvenuti nei giorni 3, 5 e 10 marzo sono stati momenti di grande interesse e partecipazione. Negli stessi incontri, attraverso il materiale visuale, diapositive, filmati, canzoncine, proiettati con l’ausilio della LIM, l’utilizzo di mini segnaletica verticale e luminosa, i bambini hanno visionato alcuni segnali stradali apprendendo il significato di ciascuno.

Gli incontri del 17 e 18 marzo, di carattere più pratico, hanno invece proposto dei percorsi, muniti sia di strisce pedonali che segnaletica, sia verticale che luminosa a mezzo di mini semafori funzionanti, sia segnali manuali eseguiti da agenti di Polizia Locale in divisa. I bambini lo hanno vissuto con entusiasmo e attenzione, ponendo domande e dimostrando un forte rispetto per le regole spiegate dagli agenti. Per finire, tutti con fierezza sono tornati a casa con l’attestato di “Agente Onorario di Polizia Locale”.

L’iniziativa è stata supportata dalla dirigente dell’istituto comprensivo “Plinio il Vecchio” Fabiola Pagnanelli e tutto il corpo docente.