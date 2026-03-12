A Ceccano partono i “Weekend in Fattoria”: laboratori di panificazione, meditazione e arti con la spada in Fattoria Vetuscolana

Dal 14 marzo all”11 aprile attività tra natura, benessere e tradizione aperte a tutti.
Prende il via alla Fattoria Vetuscolana di Ceccano, il ciclo di appuntamenti “Weekend in Fattoria”, una serie di attività e laboratori esperienziali aperti al pubblico, pensati per offrire occasioni di benessere, apprendimento e condivisione, immersi nel verde della natura.
Si comincia sabato 14 marzo dalle 10:00 alle 12:30, con una mattinata dedicata alla panificazione, durante la quale verranno illustrate le basi della preparazione del pane e le tecniche tradizionali legate alla gestione del lievito madre.
Il ciclo proseguirà domenica 22 marzo dalle 16:00 alle 18:30, con il laboratorio esperienziale “Strumenti base di meditazione e yoga”, condotto dall’istruttore Gaetano Corbino. L’incontro proporrà esercizi di ginnastica consapevole, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare semplici pratiche per migliorare il rapporto con il proprio corpo e con le proprie emozioni.
Il terzo appuntamento è previsto sabato 28 marzo dalle 10:00 alle 12:30, con una nuova lezione dedicata alla panificazione, questa volta incentrata sulle diverse tipologie di pizza, con un approfondimento sulle tecniche di preparazione degli impasti e sulle varianti della tradizione italiana.
Il programma proseguirà poi sabato 11 aprile dalle 9:30 alle 12:00, con l’avvio di un percorso settimanale dedicato al Ken-jutsu, arte marziale giapponese legata all’uso della spada. Gli incontri, guidati sempre dall’istruttore Gaetano Corbino, offriranno un’introduzione a una disciplina che unisce movimento, concentrazione e tradizione. Il corso è aperto a tutti ed è rivolto a giovani e adulti a partire dai 14 anni.
La Fattoria Vetuscolana, nata dall’impegno della Cooperativa Sociale Diaconia e situata nelle campagne di Ceccano, promuove un’agricoltura multifunzionale orientata a sostenibilità, territorio e inclusione sociale.
Nei suoi spazi convivono orti, uliveti, animali da fattoria e laboratori didattici ospitati in un casale rurale recuperato da un antico edificio.
Le attività dei “Weekend in Fattoria” sono aperte a giovani, adulti e famiglie, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345 2968735 o visitare il sito www.fattoriavetuscolana.it.
