A Ceccano anche Più Europa per Luigi Mingarelli Sindaco

A Ceccano, purtroppo, il silenzio che ha riguardato in questi anni i partiti del centrosinistra tradizionale a nell’opporsi a Caligiore e ai suoi sodali, la mancanza di progettualità e l’assenza di proposte, in coscienza ci impediscono di aderire a uno dei cartelli elettorali fino a ieri presentatisi ai ceccanesi. Infatti, nemmeno dopo essersi candidati gli aspiranti sindaci hanno detto qualcosa di necessario contro la vecchia amministrazione né avanzato proposte concrete per la città. +Europa ha aderito a Ceccano 2030, pur nelle differenze con alcuni dei partiti presenti, perché pensava ci fosse la volontà di presentare ai cittadini il progetto politico costruito in tanto tempo, di candidare le idee, le modalità con cui risolvere i problemi del nostro paese, un modo diverso di fare politica e anche delle persone che vogliono vivere ognuna con la propria diversità uno spazio comune, cioè Ceccano, ad amministrare. Facciamo parte del progetto di Ceccano 2030 perché pensiamo che Ceccano abbia bisogno di aprire una pagina nuova nella sua storia (a maggior ragione dopo quello che è successo con i noti fatti giudiziari), e che Ceccano 2030 abbia dimostrato di avere le capacità e le idee per amministrare bene Ceccano per tanti anni, di avere l’onestà intellettuale di dire sempre le cose come stanno e di non fare finta che va tutto bene, di non avere paura di dire o fare le cose giuste invece di quelle che convengono, e di poter aprire una storia nuova con persone nuove per il futuro del paese. Sosteniamo la coalizione progressista che ha candidato Luigi Mingarelli a Sindaco di Ceccano, e chiediamo anche ad altri partiti o liste di sostenere questa candidatura per costruire un team di lavoro attorno a Mingarelli e per realizzare le proposte di Ceccano 2030. Poi, +Europa a Ceccano porterà il referendum sulla cittadinanza tra la gente e nelle amministrative con Ceccano2030. Vogliamo portare all’interno del dibattito politico ceccanese questioni che non vengono affrontate da nessuno perché gli altri soggetti politici forse sono troppo impegnati in discussioni unicamente finalizzate ad accordi elettoralistici che nulla hanno a che vedere con la vita concreta delle persone. Stiamo contribuendo a Ceccano2030 con proposte volte alla difesa dei diritti umani e a promuovere i diritti civili come fondamentali per tutti i cittadini, con proposte per l’ambiente che sostengano politiche per un futuro sostenibile, e con proposte per una giustizia sociale. C’è bisogno di +Europa a Ceccano per una città più libera, onesta e democratica in cui la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini conti per davvero, e in cui rinnovamento e nuove idee vadano a braccetto: Mingarelli Sindaco!

COMUNICATO STAMPA

Correlati