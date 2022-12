A Castro dei Volsci tornano i sapori e la magia del Natale.Presentato il programma della ventiseiesima edizione

Il 26 Dicembre 2022, il 1 e 6 Gennaio 2023 a Castro dei Volsci (Fr), il paese natale di Nino Manfredi, torna la manifestazione Il Paese diventa Presepe organizzata dall’amministrazione comunale di Castro dei Volsci, la Pro Loco ed il Comitato Presepe con la collaborazione delle associazioni del territorio.Da oltre venticinque anni il Natale in Ciociaria è caratterizzato dal tradizionale appuntamento che si svolge in uno dei “Borghi più belli d’Italia”.Oltre duecento figuranti che animano una cinquantina di scene e fanno rivivere, in questa piccola Betlemme nostrana, scorci di vita quotidiana di una comunità contadina ciociara tipica dei primi anni dell’Ottocento. Tutta la rappresentazione è inserita all’interno dello scenario naturale del centro storico dove vicoli, archi, stradine, cantine, stalle, angoli caratteristici e locali in disuso rivivono grazie al Presepe e sono resi ancora più suggestivi da luci e fiaccole romane.La manifestazione è anche e soprattutto un percorso tra sapori e tradizioni: durante il caratteristico percorso è d’obbligo l’assaggio dei tanti piatti della tradizione che vengono proposti annaffiati da buon vino locale.Per la realizzazione di questo originale presepe nulla è tralasciato: tutto è curato con estrema cura, fino a rendere ogni piccolo particolare importante e caratteristico. Vengono allestiti scenari che ripropongono e fanno rivivere gli antichi mestieri, sono ricreate scene di vita contadina e artigianale, fino alla mangiatoia in cui è deposto il Bambino, un vero neonato con tanto di mamma e papà accanto.Per i camperisti sarà in funzione un’area sosta camper attrezzata in località San Sosio. Nei giorni del 26 Dicembre e del 6 Gennaio sarà attivo un servizio navetta per l’accesso al centro storico.

