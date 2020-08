A Castelliri nasce il “servizio on Line al cittadino”

Importante opera di digitalizzazione da parte del comune. L’area dei “Servizi al cittadino” ha infatti il fine di organizzare le informazioni ed i servizi sulla base delle esigenze concrete e quotidiane di vita e di lavoro dei cittadini. Il risultato che ne deriva è la semplificazione della vita dei cittadini, in quanto molte informazioni e servizi che fin’ora richiedevano la presenza fisica della persona presso l’ufficio competente possono essere ottenuti on line. Si potrà così prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, ici, sapere cosa fare per ottenere, ad esempio, il certificato di residenza, fare l’autocertificazione del proprio stato di famiglia Il Servizio E-Government consente l’erogazione di servizi ai cittadini, imprese ed altri Enti pubblici via internet, sfruttando tutti i vantaggi delle nuove tecnologie. L’ area verrà implementata da altri servizi al fine di migliorare l’offerta per il cittadino. Il link di accesso sarà presente a breve sul sito istituzionale del comune di Castelliri.

COMUNICATO STAMPA

