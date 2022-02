A Cassino la 44° Giornata per la Vita

Domenica 6 febbraio la Chiesa italiana celebra la 44° Giornata per la Vita, istituita dopo l’entrata in vigore della legge 194 del 1978.

L’Ufficio e la Consulta di Pastorale Familiare della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, con la collaborazione del Movimento per la Vita di Cassino, per tale occasione hanno organizzato la proiezione del film “Unplanned” al Teatro-Cinema “Manzoni” di Cassino in Piazza Diamare.

Il film narra la storia di Abby Johnson, ex dipendente e dirigente di Planned Parenthood (Genitorialità Pianificata), la più importante azienda che procura aborti negli Stati Uniti e ramificata in mezzo mondo, con un fatturato annuo di centinaia di milioni di dollari. Abby Johnson vi era entrata perché animata da propositi socio-educativi ed aiutare giovani donne a superare il periodo del post-aborto per una gravidanza inattesa ed indesiderata. Ed Ella stessa aveva fatto ricorso alla interruzione di gravidanza.

Abby si rende conto solo un certo tempo della vera attività della Società e quella consapevolezza della verità cambia la sua vita, diventando un’attivista pro-life.

La proiezione del film sarà preceduta da saluto ed introduzione di S.E. Mons. Gerardo Antonazzo e dopo la proiezione seguirà un breve intervento della Dott.ssa Federica Picchi, fondatrice e Direttrice di Dominus Production.

L’evento si svolgerà in conformità alle direttive anti-covid; l’accesso alla sala è consentita con green-pass, mascherina e rispetto del distanziamento.

COMUNICATO STAMPA