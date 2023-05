A Cassino arriva la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina

La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è a Cassino. Gli azzurri sono arrivati nella tarda mattinata di ieri. Nei prossimi giorni anche la nazionale del Canada sarà in Ciociaria per il ritiro pre-mondiale.

L’assessore allo sport Tamburrini, in rappresentanza del sindaco Salera e dell’amministrazione comunale di Cassino, il delegato Fipic Lazio, Piergiorgio Fascina e Dino Pagano di Basket Cassino hanno accolto presso l’Edra Palace Hotel gli atleti e lo staff tecnico presso Edra Palace Hotel. Alla Nazionale azzurra si aggregherà la Nazionale canadese di pallacanestro in carrozzina.

“Cassino è città internazionale dello sport – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – A nome di tutta la Federazione italiana pallacanestro in carrozzina ringrazio la Città Martire, il sindaco Salera e gli amministratori comunali, tutti gli sponsor tra cui Pagano Broker Assicurazioni, Longo Spa, Banca Popolare del Frusinate, Edra Palace Hotel del supporto fornito alla realizzazione di questo evento globale. Una vetrina internazionale che saprà promuovere Cassino e la provincia di Frosinone in Italia e nel mondo”.

COMUNICATO STAMPA