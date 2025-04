A CASALVIERI AL VIA I LAVORI SULLA SP 70. IL PRESIDENTE DI STEFANO VISITA IL CANTIERE INSIEME AL SINDACO FRANCO MOSCONE, AGLI AMMINISTRATORI LOCALI E AL CONSIGLIERE ANDREA AMATA

Questa mattina il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, si è recato a Casalvieri per inaugurare ufficialmente l’avvio dei lavori di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale n. 70 “Accesso a Casalvieri”.

All’evento erano presenti anche il sindaco Franco Moscone, gli amministratori del Comune di Casalvieri e il consigliere provinciale Andrea Amata, in un momento istituzionale che ha segnato l’inizio di un intervento atteso e fondamentale per il territorio su una strada molto trafficata.

“Con l’apertura di questo cantiere – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano – ribadiamo l’impegno concreto della Provincia sul fronte della sicurezza stradale. L’intervento sulla SP 70 rientra nel più ampio piano ‘Sulla Buona Strada’, che abbiamo voluto fortemente per garantire una viabilità più sicura, moderna e funzionale in tutta la provincia”.

Il progetto riguarda un tratto critico al km 2+600 della SP 70, interessato da un cedimento della scarpata a valle che comprometteva la stabilità della carreggiata, già visibilmente deformata e deteriorata.

L’intervento prevede la messa in sicurezza e il consolidamento della sede stradale. Nel dettaglio, i lavori comprenderanno lo scavo e lo sbancamento del terreno instabile, il consolidamento del piano stradale con gabbioni metallici e materassi in acciaio, la posa di nuove tubazioni PE-AD per lo scolo delle acque, l’installazione di barriere di sicurezza (guardrail) e la pulizia delle cunette laterali.

La SP 70 ha un’estensione di oltre 4 km e rappresenta un collegamento fondamentale tra la SR 627 “Della Vandra” e il centro abitato di Casalvieri. È una strada collinare a mezza costa, con corsie strette, cunette in terra e banchine inerbite: caratteristiche che la rendono particolarmente vulnerabile ai cedimenti, come quello riscontrato nel tratto oggi oggetto di intervento.

“Lavorare per la messa in sicurezza delle nostre arterie provinciali – ha aggiunto Di Stefano – significa prevenire, tutelare l’incolumità pubblica e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo cantiere è il risultato del lavoro sinergico tra uffici tecnici, amministrazione provinciale e territorio”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal Presidente al consigliere provinciale delegato alla Viabilità Luigi Vittori, agli uffici dell’Area 5 Viabilità e al dirigente ingegnere Tommaso Michele Secondini, per la tempestività e la competenza dimostrate nella redazione e approvazione del progetto.

Con questo nuovo intervento, prosegue l’iniziativa “Sulla Buona Strada”, la strategia della Provincia di Frosinone per investire con visione e concretezza nella sicurezza viaria, nell’efficienza delle infrastrutture e nella valorizzazione dei territori.