A casa Scarafone Babbo Natale è già arrivato

E non lo ha fatto con una slitta trainata dalle renne! La Famiglia Scarafone, grazie all’aiuto del Team Paco74 Corse, ha deciso di regalare ad Alberto, quest’anno Campione Italiano Velocità In Montagna nella Classe E2SS1600, una nuova vettura!!! Si tratta di una Osella Pa2000 con cui Alberto Scarafone correrà il Campionato Italiano Velocità Salita nel 2022.

Alberto manda così in pensione la sua gloriosa Formula Gloria, che tante emozioni e soddisfazioni gli ha regalato, per passare a un’auto più performante, grintosa e veloce.

Ne verremo delle belle il prossimo anno! Riuscirà Alberto a parcheggiare l’auto sotto l’albero?!?

Il nostro più grande augurio di Buone Feste e un felice anno nuovo alla Famiglia del Motorsport, gli Scarafone!

Ah, vi piace l’auto???

www.drcsportmanagement.it

COMUNICATO STAMPA

Correlati