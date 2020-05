A breve i lavori sulla SP 150 Giuliano di Roma-Villa Santo Stefano: la soddisfazione di Daniele Maura

Sono stati inseriti nel Bilancio di Previsione 2020, approvato nella seduta di Consiglio provinciale dello scorso 27 maggio, i fondi necessari per avviare i lavori di sistemazione e bitumazione del piano viabile della Strada provinciale 150, l’arteria che collega Giuliano di Roma al vicino comune di Villa Santo Sefano.Si tratta, in particolare, di interventi che apporteranno migliorie sul tratto stradale, che sarà oggetto, a breve, di lavori di sistemazione, con conseguente rifacimento di segnaletica e, soprattutto, del ripristino delle condizioni di sicurezza per automobilisti e passanti che quotidianamente la percorrono. Un impegno che ha preso, da tempo, il presidente del Consiglio provinciale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Maura, il quale si è detto soddisfatto dell’accoglimento delle sue richieste in un settore delicato e importante quale la viabilità. “L’inserimento dei fondi per il rifacimento della S.P. 150 nel capitolo relativo alla viabilità – è il commento di Maura – risponde a precise richieste, da parte del sottoscritto, di intervenire su un tratto di strada particolarmente trafficato e che necessita di interventi di miglioria per garantire le condizioni di sicurezza. Quello messo in campo nella nostra azione quotidiana, all’interno dell’Amministrazione provinciale, è un impegno affinché l’ente possa garantire servizi efficienti e, nel caso specifico, strade moderne e sicure al territorio e ai suoi abitanti”.

Comunicato stampa

