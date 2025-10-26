A Boville Ernica torna, dopo 15 anni, il Presepe Vivente della Scrima

Un grande evento di fede, tradizione e comunità che illuminerà il Natale 2025.

Dopo quindici anni di attesa, la magia del Natale torna a rivivere nella Contrada Scrima di Boville Ernica con il Presepe Vivente, organizzato dall’Associazione Tradizione Scrima, nata dal Comitato Festa Scrima e composta da oltre 45 membri tra giovani e adulti.

Il presepe, che si estenderà su un’area di circa 5.000 metri quadrati, sarà interamente costruito dai ragazzi del comitato: un percorso suggestivo tra mulini, botteghe artigiane, cascate e ambientazioni storiche, animato da figuranti che interpreteranno i personaggi della Natività, fino al Bambinello.

📅 Il programma

Venerdì 26 dicembre 2025 | ore 16.00 – 20.00

Apertura ufficiale e inaugurazione del Presepe Vivente, con la presenza e la benedizione del parroco Don Pietro.

Domenica 4 gennaio 2025 ore 16.00 – 20.00 replica del Presepe Vivente.

Sabato 27 dicembre 2025 | ore 21.00

Grande tombolata presso la scuola “De Andrè”, aperta a tutti.

Martedì 6 gennaio 2026 | ore 16.00

Festa della Befana, presso la scuola “De Andrè”, con distribuzione gratuita di calze a tutti i bambini.

L’ingresso al presepe sarà completamente gratuito. Nella piazza della scuola saranno inoltre presenti stand enogastronomici con prodotti tipici locali, per unire fede, tradizione e convivialità.

Le voci del comitato: “È un sogno che si realizza – raccontano i ragazzi dell’Associazione –. Dopo anni di lavoro e di attesa, vogliamo regalare a Boville Ernica e a chi verrà a visitarci un evento che porti vita, calore e meraviglia. Il nostro borgo è uno dei più belli d’Italia e merita di essere conosciuto anche attraverso iniziative come questa”.