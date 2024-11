A 46 anni sono andato in “pensione” a Bangkok, ero stanco della stessa routine: ora la mia vita è cambiata, ecco come

Cambiare vita e andare in pensione prima dei cinquant’anni? Molto difficile, a meno che non si sia messo da parte un considerevole “gruzzoletto”, insieme a qualche investimento proficuo. E poi? Via in qualche posto esotico. È la scelta che ha fatto lo statunitense Chris, che ha 46 anni ha lasciato Chicago, la sua città natale, per trasferirsi a Bangkok, in Thailandia, e iniziare una nuova vita. «Avevo bisogno di un reset totale. Amavo Chicago, ma gli inverni rigidi e una routine monotona mi spingevano a cercare qualcosa di diverso», racconta.

Dopo 25 anni nell’industria dei giocattoli, sentiva che non c’era più nulla che lo legasse alla vita che conduceva: «Potevo lavorare per una macchina più bella o una casa più grande, ma non era importante per me». Dal 2016, Chris ha pianificato in segreto la sua svolta. Ha intensificato gli investimenti immobiliari, arrivando ad avere nove proprietà che gli garantivano un reddito pari a quello del suo lavoro. Ha visitato la Thailandia otto volte, vivendo come un residente per testare la sua scelta. «Non facevo cose da turista, organizzavo le giornate come se vivessi proprio lì, insomma ero un local vero e proprio».

Nel settembre 2018, con un visto Thai Elite e un fondo di sicurezza a sei cifre, Chris ha lasciato Chicago. «I primi sei mesi sono stati duri. Mi svegliavo di notte con attacchi di panico, chiedendomi cosa avessi fatto». La svolta è arrivata quando ha iniziato a frequentare un sito per conoscere altri espatriati della città tailandese. «Bangkok è enorme, ma è facile fare amicizia. Ora ne ho così tante che non riesco a gestirle tutte!», confida a Business Insider.

Oggi, Chris vive in un appartamento lussuoso a Bangkok, spendendo circa 3.800 dollari al mese, la metà rispetto ai 6.000 di Chicago. Il costo della vita più basso, la vivacità della città e l’accessibilità dei servizi lo hanno conquistato. «Puoi vivere qualsiasi stile di vita tu voglia qui. È tutto a portata di mano».

Dopo sei anni, Chris considera Bangkok la sua casa definitiva: «Questi sei anni sono passati alla velocità della luce, i migliori della mia vita. Voglio restare il più a lungo possibile». (LEGGO)