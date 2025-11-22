91 PIAZZE PER LA ZES: PARTITO DA ALATRI IL TOUR DELL’UGL

È partito da Alatri il tour delle 91 piazze dell’UGL per sensibilizzare le cittadinanze e chiedere ai Consigli Comunali di deliberare sulla Zona Economica Speciale.La Delegazione sindacale guidata dal segretario provinciale Enzo Valente ha sostato nei pressi del mercato settimanale per dialogare con le persone e consegnare loro il volantino esplicativo dell’iniziativa.“Escludere la nostra provincia dalla Zes – si legge sul documento – è una vera ingiustizia!Questa decisione, preclude: opportunità di attrarre investimenti; sgravi fiscali per le aziende; opportunità di nuove assunzioni per un lavoro d qualità; opportunità di crescita e sviluppo per la provincia”.”Non possiamo perdere ulteriore tempo – hanno spiegato i responsabili della segretaria provinciale – occorre unirci per raggiungere l’obiettivo! Solo così potremo dare forza alle nostre richieste”.Successivamente, la delegazione UGL si è sposata nella sede dell’amministrazione comunale per incontrare il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca. Il Segretario Valente ha spiegato al primo cittadino alatrense il perché di questa iniziativa, chiedendo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di una delibera a sostegno.È stata registrata piena apertura da parte del Sindaco di Alatri che porterà l’istanza nella riunione di maggioranza e, successivamente in Consiglio Comunale.Il primo cittadino di Alatri ha augurato inoltre buon lavoro all’UGL impegnata in una battaglia che, se vincente, porterà benefici a tutto il territorio.

