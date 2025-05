9° Slalom di Gambarie: Carmelo Cugno inaugura la sua stagione con una vittoria

Parte con un nuovo successo in classe RS Plus 1600, nello slalom calabrese, la stagione dell’alfiere della Scuderia Nebrodi Racing Carmelo Cugno, sempre a bordo della sua Peugeot 106.

In una fredda domenica di fine aprile, iniziata sotto un pallido sole e terminata sotto la pioggia, è andata in scena la nona edizione dello Slalom di Gambarie.

La gara, organizzata dalla ASD Piloti per Passione e svoltasi lungo un percorso di circa 3 chilometri che si snodava tra le montagne del Parco Nazionale dell’Aspromonte, valida quale prova di apertura del Campionato Italiano Slalom 2025, ha visto la vittoria assoluta di Emanuele Schillace su Radical SR4 Suzuki.

Al termine della seconda manche di gara, a causa di un forte acquazzone che costringeva i piloti a ripararsi sotto a tende ed ombrelli, il direttore di gara decideva di sospendere la manifestazione in anticipo, per motivi di sicurezza, ma senza intaccare il risultato sportivo.

Allo slalom calabrese ha preso parte anche il pilota Carmelo Cugno, portacolori della Scuderia Nebrodi Racing che, a bordo della sua solita Peugeot 106 è ripartito alla grande, con un altro splendido risultato al quale ci ha oramai abituati: vittoria nella classe RS Plus 1600.

Questo il commento del pilota al termine della gara:

Sono molto soddisfatto per come è andata la gara, la macchina e il team si sono dimostrati impeccabili come sempre, il mio mezzo era davvero al top. Visto l’ottimo risultato ed il buon inizio di campionato, pur su un percorso impegnativo, il proseguo della stagione sarà interessante

Il prossimo appuntamento del CIS 2025, il Campionato Italiano Slalom, andrà in scena in Molise, l’11 maggio, quando si svolgerà il 32° Slalom Città di Campobasso.

SM RacingMedia & DRCsportmanagement.it