9° Rally Terra di Argil, i risultati dopo le prime tre prove speciali

Tribuzio in testa al rally POFI- Partita questa mattina, domenica 19 giugno, alle ore 08:12 la vettura numero 1 nella PS1 ‘Le Fontane’ dando inizio allo spettacolo della 9° edizione del Rally Terra di Argil. Al termine delle prime tre prove speciali, con le vetture entrate in riordino e successivamente al parco assistenza, in testa alla gara c’è l’equipaggio TribuzioCipriani su Skoda Fabia. I due hanno vinto le prime due prove speciali, lasciando al ceccanese Liburdi in coppia con Silvaggi (Hyundai I10) la vittoria nella prova speciale di casa “Badia”. In classifica assoluta alle spalle di Tribuzio, troviamo staccato di 5.9 secondi Minchella – Longo (Skoda Fabia), seguono con un distacco di 9.5 PompiliGelasi (Skoda Fabia), al quarto posto con una differenza di 12.2 Giannetti – Pizzuti (Skoda Fabia) ed al quinto posto Liburdi- Silvaggi (Hyundai i20) con una differenza di 15.1. IL PROGRAMMA DI OGGI: Saranno nove i tratti cronometrati che caratterizzeranno il 9° Rally Terra di Argil con tre prove speciali che si ripeteranno per tre volte. La lunghezza totale del percorso è 234,98 km di cui 70,74 km di tratti chilometrati. La prima prova speciale ‘Le Fontane’ si svolgerà a Pofi e prenderà il via alle ore 08:12 e si replicherà alle ore 12:02 ed alle 15:52. La seconda prova speciale denominata ‘Le fai’, in territorio di Ripi, partirà alle ore 08:44, per poi ripetersi alle ore 12:34 ed alle 17:13. La terza prova speciale ‘La Badia’, a Ceccano, scatterà dal via alle ore 09:33 per poi replicarsi alle 13:23 ed alle ore 17:13. Gli equipaggi poi transiteranno nell’abitato di Ceccano per fermarsi al riordino presso Infinito Caffè, alle 9:47, alle 13:37 e, da ultimo, poco prima dell’arrivo alle 17:27. La competizione avrà il suo epilogo a Pofi, in Via Mons. Capozi alle ore 18:30, con il podio finale e le premiazioni. Copertura TV SPORTITALIA canale 5060 di SKY e canale 60 del digitale terrestre. Servizi all’interno della trasmissione “Rally Dreamer Tv”, in onda ogni venerdì ed in replica il mercoledì successivo. MS MOTOR TV Servizi in “Pianeta Rally – Speciale Rally Terra di Argil”, in onda su MS MotorTV, canale 229 di Sky e canale 55 di Tivusat, e sul canale digitale terrestre MS Sport, canale 402. Diretta Facebook Della P.S. 1 sul profilo MSMotorTv e sul profilo@rallyterradiargil Tutte le informazioni e le classifiche sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.

COMUNICATO STAMPA