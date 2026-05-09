9 MAGGIO, ROCCA: TRASMETTERE I VALORI DI MORO E IMPASTATO ALLE GIOVANI GENERAZIONI

«Oggi è una data simbolica per la nostra Repubblica: il 9 maggio 1978 viene ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse, e la mafia uccide Peppino Impastato, due uomini con storie e percorsi diversi, accomunati dagli stessi valori di democrazia, legalità e libertà. Nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo, esprimo la mia vicinanza a quanti hanno perso i propri cari. Un pensiero va anche alle famiglie segnate dalla violenza mafiosa. Rinnovo il mio impegno e quello della Regione Lazio contro ogni forma di sopraffazione e tentativo di minare la convivenza civile. Un impegno che passa anche attraverso il dovere di custodire e trasmettere alle giovani generazioni gli ideali incarnati da Aldo Moro e Peppino Impastato». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.